Réfugiés ukrainiens à Moncton: de la solidarité à l’intégration

Près d’un mois après l’arrivée de 170 réfugiés ukrainiens à Moncton, l’aide d’urgence se transforme en accompagnement durable. La majorité des nouveaux arrivants souhaite s’installer définitivement et cherche avant tout à bénéficier d’un soutien administratif et culturel.

«Nous n’acceptons plus les dons de vêtements.» La pancarte affichée à l’entrée de l’église de la rue Park à Moncton donne le ton. Fini les besoins d’urgence, «nous en avons des étagères pleines», précise Olesia Bulenok, bénévole du centre d’aide aux réfugiés ukrainiens.

«Maintenant, nous recherchons des objets pour les personnes qui s’installent comme des vélos, des électroménagers ou même des instruments de musique pour nos projets culturels.» Selon elle, si les dons ont presque diminué de moitié depuis le début de la guerre, la solidarité reste importante.

«Je suis venu aider il y a un mois et demi, et depuis je viens chaque semaine», raconte Tanya Lasaga-Mallaley, heureuse d’avoir «rencontré toutes sortes d’amis». Le lieu acquis et géré par l’association ukrainienne de Moncton, ouvert aux dons et à l’accueil trois jours par semaine, devrait bientôt inaugurer 30 places d’hébergement pour accueillir de nouveaux arrivants.

Pour les réfugiés déjà présents, il n’y aurait pas, à ce stade, de besoins urgents.

«Dieu merci, à ma connaissance, personne n’est à la rue», se réjouit Vera Kostenko, bénévole depuis des mois au sein de l’association. Sur les 170 personnes accueillies chaleureusement le 7 juin dernier, certains ont pu compter sur le paiement d’une chambre d’hôtel pendant deux semaines par le gouvernement.

«Chacune des familles a maintenant trouvé une solution et près de la moitié a quitté Moncton pour s’établir en région suivant les offres d’emploi et d’hébergement», détaille Mme Kostenko.

Veronika Lysa, réfugiée ukrainienne au centre de don de Moncton – Acadie Nouvelle: Alban Leduc Centre de collecte de dons de l’association ukrainienne à Moncton – Acadie Nouvelle: Alban Leduc Veronika Lysa et sa fille, réfugiées ukrainiennes au centre de don de Moncton – Acadie Nouvelle: Alban Leduc

Accompagner l’intégration sur le temps long

La priorité pour l’association, c’est désormais de mettre en place des projets sur le long terme pour la communauté ukrainienne. Des séances de chant avec les enfants ont déjà été mises en place et des cours de langue et d’histoire devraient commencer cette semaine.

«On est en train de refaire les salles pour accueillir les leçons, montre fièrement Olesia Bulenok, arrivée il y a quatre ans au Nouveau-Brunswick. Mes enfants ne parlent plus ukrainien, alors pour nous c’est vraiment important de faire vivre notre culture», ajoute-t-elle.

L’avenir de son enfant, c’est aussi ce qui motive Veronika Lysa au quotidien. Accueillie dans une famille de Moncton il y a quelques jours, elle a fui l’Ukraine trois semaines après le début des combats pour «donner le meilleur des futurs possibles» à sa fille.

«Je ne m’autorise à pleurer que le soir lorsqu’elle est endormie», confie-t-elle en tentant aujourd’hui de garder le sourire. Pour elle, il n’est pas question de retourner dans son pays d’origine où «la sécurité ne sera plus jamais garantie». Alors qu’elle aurait souhaité reprendre des études, elle a appris grâce au bénévole qu’elle est obligée de trouver un emploi pour rester au Canada.

Centre de collecte de dons de l’association ukrainienne, ouvert les mardis et jeudis (16h-20h) et les samedis (10h-16h) – Acadie Nouvelle: Alban Leduc Centre de collecte de dons de l’association ukrainienne, ouvert les mardis et jeudis (16h-20h) et les samedis (10h-16h) – Acadie Nouvelle: Alban Leduc Oksana Vashenko et ses enfants, réfugiés ukrainiens accueillis par une famille de Dieppe – Acadie Nouvelle: Alban Leduc Oksana Vashenko et ses enfants, réfugiés ukrainiens accueillis par une famille de Dieppe – Acadie Nouvelle: Alban Leduc

Un soutien administratif plus qu’alimentaire

Un problème de moins pour Oksana Vashenko, qui a obtenu une promesse d’embauche quelques jours après son arrivée grâce à un message sur les réseaux sociaux.

«On me dit que je suis un record parmi les nouveaux arrivants», sourit-elle aujourd’hui, tout en ajoutant que les nombreuses démarches restent difficiles, surtout pour trouver un logement. Face aux nombreuses étapes administratives, elle peut compter sur sa famille d’accueil, chez qui elle vit depuis deux semaines avec son mari et ses trois enfants.

Si l’entraide est surtout présente sur les différents groupes Facebook, le Grand Moncton vient également de lancer un portail web centralisé, pour aider les réfugiés dans leur intégration. Contrairement à la plupart de ses amis réfugiés en Europe, Oksana remarque que les Ukrainiens viennent au Canada pour y rester.

«Ici, nous serons toujours en sécurité. Je suis même choqué, les Canadiens ne ferment jamais la porte de leurs maisons!»

Alors qu’on estime que les réfugiés ayant fui la guerre seraient autour de 400 au Nouveau-Brunswick, les réseaux d’entraide permettent en effet de garder la porte ouverte à de nouveaux arrivants.