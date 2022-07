Voyager avec Air Canada: «La situation est désastreuse»

Entre les annulations en cascades, la situation chaotique dans les grands aéroports du pays et les heures passées au bout du fil, la patience des voyageurs est mise à rude épreuve ces derniers jours.

Michel Fournier, de Petit-Rocher, espérait décoller vers Las Vegas cette semaine pour y suivre une formation professionnelle. Le 21 juin, il apprend qu’Air Canada a annulé son vol de retour. Peu après avoir obtenu un changement d’itinéraire, il découvre que le vol est annulé à nouveau.

«Aucune notification ne m’est envoyée par Air Canada pour confirmer par courriel, par appel, ou par message texte pour m’aviser de la situation. Je l’ai appris en faisant des vérifications», peste M. Fournier, qui estime avoir passé près de 29 heures au téléphone pour tenter de régler son problème.

«C’est aberrant de ne pas aviser le client que son service est interrompu! La principale ligne aérienne canadienne ne peut plus donner de garantie. On nous abandonne à l’étranger sans donner de solution.»

La veille du départ, il décide finalement d’abandonner son périple vers les États-Unis, de peur de ne pouvoir rentrer. Impossible d’obtenir un remboursement, il devra se contenter d’un crédit pour un futur voyage.

Le Néo-Brunswickois ignore s’il pourra récupérer les 3000$ qu’il a déboursés pour s’inscrire à la formation.

«J’ai fait livrer de l’équipement là-bas, j’ai perdu 300$, et ma première journée à l’hôtel à 250$, je l’ai perdue aussi. J’ai perdu trois jours d’ouvrage pour rien, la situation est désastreuse…»

Il n’est pas le seul à en pâtir. Pas moins de 700 vols d’Air Canada ont été retardés samedi et dimanche, faisant de ses passagers ceux qui ont été les plus touchés dans le monde durant le week-end par les turbulences secouant actuellement l’industrie du transport aérien, selon la firme FlightAware. Les liaisons touchées représentent environ les deux tiers des vols d’Air Canada pour le week-end.

Dimanche, l’aéroport Pearson de Toronto était bon deuxième parmi les aéroports internationaux les plus touchés par des décollages tardifs derrière celui de Guangzhou, en Chine.

Par ailleurs, Air Canada a annoncé la semaine dernière qu’elle sabrerait plus de 15% de ses vols d’été, soit près de 10 000 vols au total en juillet et août. Au Nouveau-Brunswick, un tiers des liaisons avec Montréal ont été suspendues par le transporteur aérien pour le mois de juillet, afin de combler le manque de personnel qui touche les aéroports des grands centres.

«Nous sommes désolés de vous informer que tout ou partie de votre itinéraire a été annulé en raison de facteurs liés à la pandémie indépendants de notre volonté, telles que les pénuries de main-d’œuvre à l’échelle de l’industrie et les conditions d’entrée du gouvernement», a appris un autre de nos lecteurs qui avait réservé un vol Moncton-Paris, dans une lettre rédigée entièrement en anglais.

Dans un courriel envoyé aux clients, le PDG du transporteur aérien, Michael Rousseau, explique que ces décisions visent à diminuer les flux de passagers alors que le public recommence à prendre l’avion à une fréquence «sans précédent».

«Cette augmentation subite des déplacements a créé une pression extraordinaire et imprévue sur tous les éléments du système de transport aérien à l’échelle mondiale», écrit-il.

«En dépit d’une planification détaillée et rigoureuse, des embauches les plus massives et les plus rapides de notre histoire et des investissements dans les appareils et l’équipement, nous devons nous rendre à l’évidence que les défis complexes et inévitables de l’industrie ont également perturbé les activités d’Air Canada.»

Comme bien d’autres voyageurs, Michel Fournier accueille très mal ces justifications.

«Beaucoup comme moi sont enragés, le PDG d’Air Canada continue de rejeter la faute sur la COVID-19, lance-t-il. Ce n’était pas difficile de prévoir que tout le monde allait se mettre à voyager après la levée des restrictions sanitaires.»