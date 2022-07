Évaluations foncières: la mairesse de Saint-Jean demande plus de transparence

La mairesse de Saint-Jean, Donna Reardon, affirme que la province devrait fournir plus d’informations sur la façon dont elle évalue les propriétés foncières industrielles, après que des propriétés industrielles dans sa ville ont été révisées à la baisse.

Donna Reardon croit que Service NB devrait mieux expliquer sa démarche d’évaluations foncières, particulièrement en ce qui a trait à l’industrie lourde dans la région de Saint-Jean.

«Dans une ville industrielle, je pense que c’est raisonnable de se demander comment notre industrie est évaluée sur le plan foncier. Quelle est la méthodologie, quels sont les paramètres?»

Elle fait valoir que l’évaluation foncière de ces propriétés peut avoir un impact important sur la municipalité. Le plus gros de ses revenus provient des taxes foncières.

La CBC a récemment révélé que la valeur de certaines propriétés industrielles à Saint-Jean ont été révisées à la baisse à la suite d’une contestation de leur évaluation foncière de 2022.

Cela comprend des installations d’entreprises privées, telles qu’Irving Oil, ainsi que d’Énergie NB.

De plus, en mai dernier, le gouvernement a renié sa promesse de mener une révision de la valeur foncière de la raffinerie d’Irving Oil, à Saint-Jean.

La valeur de la raffinerie a augmenté de quelque 2 millions $ en 2022, et elle vaut maintenant 104,4 millions $. Mais la dernière inspection complète de la raffinerie remonte à 2013.

La ministre de Service NB, Mary Wilson, a affirmé en mai que sa valeur actuelle est dans les normes, et que Service NB n’avait pas recommandé au gouvernement de la réviser.

«L’équipe de l’industrie lourde des Services d’évaluation foncière surveillent régulièrement l’état du marché, les nouvelles constructions et les démolitions à la raffinerie. La réinspection des propriétés industrielles lourdes suit un programme bien défini. Une analyse est faite pour déterminer s’il y a eu des changements dans le marché, positifs et négatifs, pour justifier une réinspection», a-t-elle dit en chambre.

La mairesse Donna Reardon estime que le gouvernement devrait fournir plus d’informations sur la raison de ce refus.

«J’aimerais savoir quelle est la méthodologie, j’aimerais savoir quels paramètres ont fait qu’ils ne sont pas allés de l’avant avec cette réévaluation.»

Elle estime que la valeur des propriétés industrielles à Saint-Jean est souvent sous-estimée, et que l’industrie lourde devrait être taxée à sa juste valeur compte tenu de son impact sur les citoyens et sur l’infrastructure de la ville, comme les routes.

«C’est un gros dossier pour nous, parce que l’industrie n’est pas inoffensive pour son voisinage. Ça apporte du risque dans le voisinage, surtout l’industrie lourde. Ça apporte du bruit, de la lumière, de la poussière, mais ça peut aussi entraîner des explosions et de potentiels incendies.»

Service NB est toujours en train de traiter les demandes de révision des évaluations foncières pour l’année 2022, selon Jennifer Vienneau, porte-parole de SNB.

Elle explique que les propriétés sont évaluées selon trois méthodes, soit le coût, la comparaison des ventes directes et la méthode du revenu.

«Les Services d’évaluation foncière sont responsables de l’évaluation des biens fonciers tels que définis par la Loi sur l’évaluation et excluent toute évaluation attribuée aux machines et à l’équipement ainsi qu’à l’entité commerciale.»

Des questions envoyées à une porte-parole d’Irving Oil mardi sont demeurées sans réponse.