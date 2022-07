La vie après la rue: Serge André LeBlanc a changé sa vie… et change celle des autres

Serge André LeBlanc a vécu dans les rues de Moncton pendant plusieurs années. Il habite maintenant un logement abordable de la John Howard Society. Il multiplie également les expériences professionnelles.

Serge André LeBlanc est assis au pied d’un arbre avec sa petite chienne, Penny, dans le parc Victoria au centre-ville de Moncton. Autour de son espace ombragé, les oiseaux chantent, le soleil brille et les fleurs exhibent leurs pétales colorés. Il attend avec anxiété l’Acadie Nouvelle.

C’est au Parc des arts du Sommet, par une journée froide et humide de la fin septembre 2020, qu’il a rencontré pour la première fois un journaliste du quotidien francophone. À l’époque, il n’avait pas de chien, mais une «famille de rue», c’est-à-dire des compagnons d’itinérance, et un «atterrisseur lunaire».

Il était fier de ce lit à inclinaison ajustable qui lui servait aussi de chariot. Il l’avait fabriqué à partir d’une poussette pour bébé, d’un chariot de golf et d’un morceau de déambulateur.

«Je l’ai donné à l’un de mes amis de rue, rit M. LeBlanc. Il y en a plusieurs qui le voulaient! C’était pas mal drôle. Mais si le moon lander avait pu tirer comme Penny! C’est bien plus facile de vivre avec elle. Je l’aime assez. Elle fait juste sourire. Ça fait une couple de mois qu’elle vit avec moi. Je n’ai pas voulu dormir avec un chien dehors, dans le froid.»

Travailler

Depuis six mois, le quadragénaire habite un logement abordable de l’organisme sans but lucratif John Howard Society, après avoir vécu environ quatre ans dans la rue (où il a perdu la notion du temps).

«Ils me soutiennent beaucoup, apprécie M. LeBlanc à propos des employés de l’association, qui l’aident à passer de l’itinérance à une vie conventionnelle. Je sais que j’ai quelqu’un à qui parler. Ils s’assurent aussi que j’aie à manger.»

Depuis plus d’un mois, celui qui n’a pas de diplôme d’études secondaires a aussi choisi d’arrêter de recevoir des chèques d’aide sociale, qui lui ont permis de survivre en partie pendant six ou huit ans.

Il exerce trois emplois à temps partiel: aider une personne paraplégique, nettoyer les surfaces d’un bâtiment de la John Howard Society et participer à un programme d’accompagnement par les pairs du Substance User Network of the Atlantic Region.

C’est ce dernier poste qui le rend le plus fier.

«Je reçois des fournitures, comme du Naxolone [un médicament contre les surdoses d’opioïdes], pour les amener aux gens à risque et marginalisés, raconte M. LeBlanc. Je sors au milieu de la nuit et je me promène pour sauver le monde qui a besoin d’aide. Ça me donne une bonne excuse pour rencontrer des gens.»

Aider

Celui qui a encore une dépendance à la méthamphétamine aimerait faire de cette profession sa carrière à plein temps. Il souligne qu’il a été aussi pair éducateur (un éducateur qui a vécu la même situation que ses élèves) à l’organisme sans but lucratif Ensemble Moncton pendant neuf mois et qu’il a suivi plusieurs formations.

«Je suis bon en réduction des méfaits, se réjouit M. LeBlanc à propos des services qui permettent de protéger les toxicomanes. Aider est vraiment important pour moi. Ça me donne de la satisfaction et de la fierté. Ça me rend confiant pour la première fois de ma vie.»

L’ancien itinérant s’enorgueillit aussi de s’être montré efficace dans les refuges d’urgence où il a travaillé pendant l’hiver à Moncton, dans l’église anglicane de la rue Church puis dans l’ancienne caserne de pompiers.

«À quelques occasions, il y a eu juste moi et le prêtre pour s’occuper de 40 ou 50 clients qui n’entraient pas avec la meilleure humeur, raconte-t-il à propos de son expérience à l’église St. George’s. Mais je connaissais tout le monde et tout le monde me respectait, alors il n’y a pas eu d’incidents.»

Persévérer

M. LeBlanc confie toutefois les difficultés qu’il rencontre dans son adaptation à sa nouvelle existence.

«C’est un processus, décrit-il. Je ne dirais pas qu’il va lentement, mais il ne va pas vite non plus. Avec le système de soutien, c’est beaucoup plus facile. J’aimerais arrêter les substances un jour. Il y a aussi une couple de dépenses que je n’avais pas prévues, mais je ne m’arrange pas si mal.»

Le quadragénaire raconte être majoritairement resté en dehors du marché du travail avant de perdre son logement.

«Je faisais du perçage corporel et des vitraux, toute sorte de différentes choses, mais je n’avais pas mon diplôme du secondaire, alors je ne faisais rien d’académique, se souvient-il. J’ai eu beaucoup de problèmes de santé et d’anxiété sociale.»

L’ancien étudiant de l’école Mathieu-Martin explique ses dépendances par les nombreux suicides qui ont eu lieu dans son établissement scolaire en 1999.

«C’était tous des amis», pleure-t-il.

Transmettre

Depuis, l’homme sans diplômes a appris des leçons qu’il aurait voulu éviter.

«La rue amène beaucoup de traumatismes, précise-t-il. Mon cerveau ne veut pas se souvenir. Le monde me volait et me manipulait. Il y a aussi un gros, gros problème de stigmatisation contre les personnes sans-abri. À l’hôpital, par exemple, j’ai été mis de côté.»

M. LeBlanc a évité les refuges à cause des menaces qu’il a reçues d’autres résidents. Il a préféré se débrouiller seul, en cuisinant à l’aide de fers à défriser les cheveux et en se construisant des tentes de fortune avec la toile d’un drapeau par exemple.

«Pendant trois ou quatre hivers, j’ai pu brancher le radiateur électrique sous ma bâche à une prise de courant de l’église St. George’s, s’étrangle-t-il les larmes aux yeux. Ils m’ont permis de passer au travers. Je les remercie.»

Celui qui se décrit comme un grand enfant, avec sa casquette Batman et son chandail Star Wars, aimerait maintenant faire fructifier l’enseignement qu’il ne souhaite à personne.