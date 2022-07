Le N.-B. fait potentiellement face à une 7e vague de COVID-19

Les cas de COVID-19 et les hospitalisations associées à cette maladie continuent de grimper au Nouveau-Brunswick, une situation qui fait dire à la Santé publique que la province fait potentiellement face à une nouvelle vague.

Tout laisse croire que le Nouveau-Brunswick fait face à une 7e vague de COVID-19.

Si elle dit être incapable de l’affirmer avec certitude puisque davantage d’analyses doivent être menées d’ici la semaine prochaine, la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Dre Jennifer Russell, reconnaît néanmoins que tous les indicateurs associés à la maladie sont en hausse.

«C’est possible que nous soyons au début d’une nouvelle vague, comme c’est le cas à Ottawa et en Colombie-Britannique, mais il faut faire plus d’analyses avant de pouvoir le confirmer, a-t-elle dit lors d’une interview avec le journal mardi après-midi. Certainement, on voit plus d’activité, on observe une augmentation de tous les indicateurs.»

Le bilan hebdomadaire publié par la Santé publique mardi après-midi confirme les propos de Dre Russell.

Entre le 26 juin et le 2 juillet, le nombre d’admissions à l’hôpital associées à la COVID-19 a connu une augmentation de 22, par rapport aux 6 de la semaine précédente. Le nombre d’hospitalisations a aussi fait un bond, passant de 15 à 19.

La dernière mise à jour hebdomadaire fait aussi état de 1 915 nouvelles infections de COVID-19. Parmi ces cas, 768 ont été confirmés par un test moléculaire (PCR) alors que 1147 ont été signalés grâce à un test rapide. La semaine précédente, la province avait recensé 1025 nouvelles infections.

Depuis une semaine, la province a aussi enregistré quatre nouveaux décès, portant le nombre de personnes emportées par cette maladie à 429.

Comment expliquer l’augmentation des indicateurs COVID-19 dans la province? Est-ce la protection offerte par la vaccination et les infections antérieures qui commence à s’estomper ou des particularités des sous-variants Omicron (BA.2, BA.4 et BA.5) qui circulent dans la province?

Difficile à dire avec certitude, répond Dre Russell.

«C’est difficile à dire. Chacune de ces choses peut jouer un rôle. On sait que les variants BA.4 et BA.5 circulent de plus en plus en ce moment, ils sont plus transmissibles.

La vaccination, encore la meilleure protection

Afin de protéger les citoyens et le système de santé contre ce qui a toutes les apparences d’être une nouvelle vague, la Santé publique réitère l’importance de la vaccination et invite tous les citoyens à se faire immuniser, peu importe où ils en sont dans leur programme d’immunisation contre la COVID-19.

Dre Russell rappelle d’ailleurs que l’âge demeure le plus important facteur de risque face aux hospitalisations et aux décès liés à la COVID-19.

«La majorité des personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 continuent d’être des personnes de plus de 60 à 79 ans, précise-t-elle. Si vous êtes admissibles pour votre deuxième dose de rappel, comme les personnes de plus de 50 ans ou les autochtones de plus de 18 ans, c’est le temps de la prendre.»

Les enfants de 5 ans à 11 ans ayant reçu une première dose devraient eux aussi s’inscrire afin de recevoir la deuxième injection aussitôt qu’ils sont admissibles, ajoute-t-elle.

Depuis deux semaines, le Nouveau-Brunswick a enregistré une augmentation du nombre de deuxièmes doses de rappel administré aux personnes de plus de 50 ans au cours des deux dernières semaines, se réjouit Jennifer Russell.

«On a 15 000 personnes âgées de plus de 50 ans qui ont reçu leur deuxième dose de rappel. C’est une augmentation de 2,6% chez les personnes âgées de 50 ans et plus, et de 5,1% chez les personnes de plus de 70 ans. C’est encourageant parce que c’est la protection la plus efficace en ce moment», a réitéré Jennifer Russell.

D’après les chiffres publiés mardi, les Néo-Brunswickois sont encore réticents à se faire immuniser contre la COVID-19.

Entre le 26 juin et le 2 juillet, 80 personnes de plus se sont retroussé les manches afin de recevoir leur première dose de vaccin alors que 160 personnes ont obtenu leur deuxième dose.

Pendant la même période, une dose de rappel a été administrée chez 375 personnes.

La proportion de Néo-Brunswickois ayant reçu leur première et deuxième dose de vaccin est de 93,3% et 88,2%, respectivement. Seuls 52,8% des citoyens ont accepté de recevoir leur dose de rappel.