Mise au rencart du programme d’assurance-emploi: la riposte des étudiants s’organise

Les étudiants pris au dépourvu par la mise au rancart du programme Connexion NB-AE ont bien l’intention de continuer à faire entendre leurs doléances auprès du gouvernement provincial.

La fin du programme qui permettait aux étudiants de recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant l’année universitaire ne passe pas auprès de la population étudiante qui entend bien le faire savoir.

Fâchée d’apprendre que sa dette étudiante s’alourdira encore à la rentrée, Eve Chamberlain a lancé une pétition protestant contre la suppression du programme. En seulement douze jours, elle a recueilli près de 22 800 signatures.

L’étudiante en ingénierie mécanique appelle désormais à participer à des manifestations simultanées dans les centres-ville de Moncton, de Fredericton et de Saint-Jean. Le rendez-vous est donné le 15 juillet, en fin de journée.

«Plusieurs étudiants sont venus vers moi et nous avons commencé à nous organiser et à passer le message. C’est important que les étudiants se battent pour ceci et démontrent qu’ils ont besoin de ce programme», exprime-t-elle.

La Fédération des étudiantes et étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) appellera-t-elle également à sortir les pancartes?

«Notre but premier, c’est de trouver une solution par le dialogue, répond son président, Jean-Sébastien Léger. Cependant, si les intentions du gouvernement ne vont pas dans ce sens c’est certain que nous n’aurons pas d’autre choix que de nous faire entendre d’une autre façon.»

Il reconnait que le choix du gouvernement de mettre fin au programme pendant l’été lorsque les campus se sont vidés complique la mobilisation. La levée de boucliers n’en demeure pas moins massive.

«On a eu plusieurs appels d’étudiants et de parents qui témoignent de leurs préoccupations, de leurs craintes et de leur stress, nous disant qu’il sera impossible de venir aux études en septembre ou qu’il leur faudra se priver de biens essentiels ou s’endetter davantage.»

Mercredi prochain, le jeune homme accompagnera le représentant de la University of New Brunswick Student Union, Kordell Walsh, lors d’une rencontre avec le ministre de l’Éducation postsecondaire, Trevor Holder.

Il espère obtenir «des engagements clairs et concrets». «Notre but, en allant à Fredericton, c’est de sortir de la réunion avec des solutions ou des pistes de solutions pour pallier les impacts sur les finances de la population étudiante et sur l’accessibilité des études postsecondaires», souligne Jean-Sébastien Léger, qui craint notamment des répercussions sur la formation de professionnels de la santé ou de l’éducation.

«Si la discussion n’est pas productive, nous prendrons les actions nécessaires pour nous faire entendre.»

La FÉÉCUM compte également présenter au ministre les résultats d’un sondage auquel ont répondu plus de 1000 étudiants de l’Université de Moncton. L’an dernier, près de 7000 étudiants néo-brunswickois ont pu bénéficier du programme Connexion NB-AE, créé en 2016.