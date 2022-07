Regroupement contesté: des citoyens de Chiasson-Savoy réclament une révision judiciaire

La réforme municipale continue de faire des vagues à Chiasson-Savoy, dans la Péninsule acadienne. Un groupe de citoyens mécontents se tourne désormais vers les tribunaux pour tenter d’infirmer la décision du ministre Daniel Allain d’intégrer le district de services locaux à la nouvelle entité de l’Île-de-Lamèque plutôt qu’à celle de Shippagan.

Le livre blanc sur la réforme de la gouvernance locale présenté à l’automne proposait que le district de services locaux fasse partie de la nouvelle entité regroupant Shippagan et les environs. Le 15 février, le ministre Daniel Allain, chargé de mener la réforme, a finalement déterminé que les citoyens de Chiasson-Savoy rejoindraient les communautés de l’Île-de-Lamèque.

Ce revirement a suscité la grogne de plusieurs résidents, qui réclament depuis qu’une consultation soit menée parmi la population. Le comité de citoyens qui s’est constitué en réaction entend bien mener la contestation jusqu’au bout et a récemment déposé une demande de révision judiciaire. La cause sera entendue par la Cour du Banc de la Reine de Bathurst le 30 août.

Le comité, qui a pu mettre la main sur des documents et des correspondances ministérielles grâce à une demande d’accès à l’information, espère démontrer «l’irrégularité du processus qui a conduit à cette décision».

Son porte-parole, Gastien Godin, fait valoir que le ministre n’a pas agi de façon raisonnable et dénonce un «manque flagrant de transparence et de démocratie».

Il cite notamment un courriel du président du comité consultatif du DSL, Steven Cormier, destiné au ministre Daniel Allain et envoyé le 11 février à 10h55. M. Cormier y indique que quatre des cinq membres du comité ont voté en faveur d’une fusion avec Lamèque.

Or, la réunion du comité n’a eu lieu qu’à 19h, cette même journée.

Gastien Godin s’indigne également que l’une des membres, Annette Comeau, ait été prévenue la journée même de la tenue de la réunion et n’a pas pu y participer.

«La réunion était illégale parce que l’une des cinq élues n’a pas été convoquée de façon régulière. Ils n’ont pas suivi les règles procédurales de base», plaide-t-il.

Quelques jours plus tôt, le 7 février, Steven Cormier écrivait dans un autre courriel au ministre que «les gens de Chiasson-Savoy sont indécis» et proposait que les résidents puissent se prononcer lors d’un vote. Le 7 février, le personnel du ministère a rédigé une note d’information pour Daniel Allain qui se préparait à un appel avec M. Cormier. Celle-ci recommandait de regrouper le DSL avec Shippagan, notant par exemple que le territoire est desservi par le service d’incendie et les écoles de Shippagan.

«Que s’est-il passé entre le 7 février et le 11 février», se demande Gastien Godin.

«Nous avons maintenant des raisons de douter de la bonne foi du ministre. À chaque fois qu’il est question de reconsidérer sa décision, il (le ministre) ramène la décision du DSL comme une obligation de respecter celle-ci, malgré la démonstration de l’irrégularité du processus qui a conduit à cette décision.»

À ses yeux, la communauté d’intérêts de Chiasson-Savoy se trouve de l’autre côté du pont. «Notre communauté allait se faire baptiser à Shippagan et est enterrée à Shippagan», souligne-t-il.

«Si demain il y avait une consultation raisonnable et que nos concitoyens votaient en majorité pour rejoindre l’Île-de-Lamèque, nous mettrions fin à notre comité et respecterions cette décision.»

Accompagné d’Annette Comeau et d’Eugène Mallet, il s’est déplacé à Fredericton le mois dernier pour déposer une pétition signée par 182 résidents de Chiasson-Savoy. Le 13 mars, le comité avait également organisé un vote non reconnu par Élections NB auquel ont pris part 142 résidents. Résultats, 62% des votants ont exprimé leur préférence pour un regroupement avec la nouvelle entité de Shippagan.

Au cours des derniers mois, Daniel Allain a répété son intention de ne pas revenir en arrière. Questionné par l’Acadie Nouvelle sur la demande révision judiciaire, le ministre s’est abstenu de tout commentaire.

«C’est entre les mains du pouvoir judiciaire, nous allons attendre au mois d’août», dit-il. «C’est le droit de tout citoyen néo-brunswickois d’aller devant les tribunaux, nous laisserons la cour faire son travail et nous répondrons après.»