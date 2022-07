Une célébration conjointe pour Atholville, Campbellton et Tide Head

Elles ne sont pas encore regroupées, mais déjà les municipalités d’Atholville, Campbellton et Tide Head ont choisi de travailler ensemble sur certains dossiers… et pour faire la fête.

Les trois maires de ces communautés se sont joints, mardi, pour annoncer leur décision de s’unir pour les célébrations entourant la Fête du Nouveau-Brunswick. L’événement se déroulera le 1er août prochain au Parc provincial Sugarloaf.

Ce ne sera pas la première fois que les trois municipalités se serrent les coudes pour la tenue de cet événement. L’an dernier, elles avaient fait de même sous l’initiative du maire de Tide Head, Allen Dickson. Depuis, le contexte a grandement évolué. Dans la foulée de la réforme sur la gouvernance locale, ces trois municipalités du Restigouche-Centre – ainsi que les DSL de Glencoe et McLeods – seront fusionnées en une seule entité d’ici quelques mois. Il s’agira donc de la dernière fête du Nouveau-Brunswick où ces trois municipalités seront toujours officiellement «indépendantes».

Selon le maire d’Atholville, Jean-Guy Levesque, cette célébration sera justement une occasion de renforcer les liens entre les communautés et les groupes locaux.

«Le message que l’on veut lancer, c’est qu’on n’attend pas d’être regroupés pour travailler ensemble, pour planifier des activités. C’est très important à nos yeux de commencer dès maintenant à collaborer, à se rassembler comme une seule et grande communauté», indique le maire.

«L’événement avait connu une belle première édition en 2021, et déjà on avait prévu de recommencer cette année sans savoir qu’on allait être fusionné. On est déjà une grande famille», ajoute son homologue de Campbellton, Ian Comeau.

Selon lui, la première tentative avait été un succès (plus de 1500 entrées au parc), et ce, en dépit de la température pluvieuse. Les organisateurs espèrent tripler ce nombre cette année avec une programmation encore plus étoffée.

«On vient tout juste de terminer notre Festival du saumon, événement qui n’avait pas eu lieu dans sa forme régulière depuis deux ans, et ç’a été un succès incroyable. Les gens sont sortis en très grand nombre, ça souriait, et ça paraissait que ce type d’activité leur manquait. On va donc remettre ça le 1er août avec la fête du Nouveau-Brunswick», souligne M. Comeau.

Plusieurs activités seront disponibles gratuitement pour la famille (châteaux gonflables, maquillage, mur d’escalade, etc.) et de la musique sera également offerte sur place. L’un des moments forts de la journée demeure par contre la présence de l’artiste de renommée mondiale et native de Campbellton, Patsy Gallant. Cette dernière, rappelons-le, a récemment reçu le prix des Directeurs de l’Association de la musique de la côte Est, prix qui souligne sa grande contribution musicale.

«On est très honoré de pouvoir accueillir Mme Gallant. C’est une grande dame de la chanson originaire de notre coin de pays. Celle-ci était d’ailleurs très contente d’avoir reçu notre invitation et d’avoir l’occasion de pouvoir revenir chanter chez elle, devant son premier public. On a bien hâte de l’accueillir», ajoute M. Comeau.