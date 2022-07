Arrestation musclée: un policier de Campbellton accusé de voie de fait

Un agent de la GRC de Campbellton devra faire face à la justice à la suite d’une utilisation jugée excessive de la force lors d’une intervention.

Une déclaration sommaire de culpabilité de voies de fait a été déposée à la Cour provinciale, le 30 juin, contre Pierrick Caron.

Le policier devra comparaître devant la Cour provinciale à Campbellton le 25 juillet afin d’enregistrer son plaidoyer.

Cette accusation est le résultat d’une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes de la Sûreté du Québec, un organisme de l’extérieur de la province afin de garantir son impartialité.

Cette annonce survient pratiquement un an après les faits.

Le 2 juillet 2021, André Mercier a été appréhendé de façon particulièrement musclée par un agent de la GRC, identifié aujourd’hui comme étant le gendarme Caron. L’arrestation a eu lieu en début d’après-midi à quelques pas du Tim Horton de la rue Roseberry, au centre-ville Campbellton.

On soupçonnait André Mercier d’avoir commis un délit mineur. L’arrestation a toutefois été filmée par un citoyen et elle a rapidement enflammé les médias sociaux. On peut y voir le suspect recevoir plusieurs coups au corps et au visage (au moins une vingtaine), coups assénés par l’agent de la GRC. Bien qu’agité, le suspect semble pourtant maîtrisé au sol. On y voit le policier au-dessus de l’homme et un citoyen – venu prêter assistance au membre des forces de l’ordre – lui maintenir les jambes.

Ce citoyen s’avère d’ailleurs être un conseiller municipal de la Ville de Campbellton, Marco Savoie.

À la suite de cet incident, le policier impliqué a été relégué à des tâches administratives en attendant les résultats de l’enquête du BEI.

Dans son rapport, le BEI conclut qu’il y a matière à porter des accusations criminelles en lien avec cette arrestation.

«Les éléments de preuve recueillis lors de l’enquête ont fourni des motifs raisonnables de conclure qu’une infraction avait été commise. Après avoir étudié le rapport remis par le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec, la Direction des services des poursuites publiques a déterminé que la preuve justifiait une poursuite judiciaire», peut-on lire dans une déclaration publiée par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick.

Puisque cette affaire est désormais devant les tribunaux, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a indiqué qu’il s’abstiendra de commenter.

Idem à la Ville de Campbellton qui préfère attendre avant de se prononcer, tant sur le cas du policier que de celui de son conseiller impliqué dans l’arrestation.