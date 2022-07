Au moins une femme du Restigouche a dû accoucher à Rivière-du-Loup

Au moins une femme enceinte a dû emprunter le fameux «corridor de services» mis en place la semaine dernière avec Rivière-du-Loup à la suite d’un problème de disponibilité de main-d’œuvre à l’Unité d’obstétrique de l’Hôpital régional d’Edmundston.

Les chances qu’un tel scénario se produise étaient peu probables, surtout considérant le court laps de temps qu’a duré la mesure spéciale. Et pourtant…

Conseiller municipal pour la Communauté rurale de Kedgwick, Guillaume Deschênes-Thériault confirme qu’une résidente de son patelin a dû accoucher, jeudi dernier, au Centre hospitalier régional du Grand-Portage à Rivière-du-Loup.

Cet hôpital est situé à 115 km (1h15 de route) de celui d’Edmundston et à 235 km (2h30) de la Communauté rurale de Kedgwick.

Afin de pallier l’absence d’un pédiatre durant cette journée précise, le Réseau de santé Vitalité avait prévu ce qu’elle appelle un corridor de services avec l’hôpital québécois. Les nouvelles naissances ont été prises en charge par les médecins de famille et les gynécologues à Edmundston, mais les cas jugés problématiques ont été momentanément redirigés vers la ville du Bas-Saint-Laurent.

«Accoucher à 2h30 de chez soi, ça commence à faire loin. J’ose à peine imaginer le stress que l’on a fait vivre aux nouvelles mamans et leur famille», souligne le conseiller.

Dans le cas qui l’occupe, l’accouchement en question s’est tout de même bien déroulé. L’histoire finit donc bien. N’empêche, M. Deschênes-Thériault n’est pas rassuré.

«C’était la première fois à ma connaissance qu’une telle situation survenait, qu’on a été obligé de mettre en place un tel corridor. Espérons que ce sera la dernière et que ça ne deviendra pas la nouvelle norme», déplore-t-il.

S’il dit comprendre la complexité des problématiques du manque de main-d’œuvre et du recrutement qui hantent en ce moment Vitalité, il estime néanmoins impératif que des actions soient posées afin de corriger la situation. Il ajoute sa voix à plusieurs autres intervenants de la région qui demandent le retour du service d’obstétrique à l’Hôpital régional de Campbellton, un service absent depuis plus de deux ans maintenant, situation également imputable au manque de main-d’œuvre.

«Ce serait vraiment la solution idéale», dit-il, précisant que cet hôpital se trouve à 45 minutes seulement de Kedgwick.

«Ce n’est pas normal que les Restigouchoises ne puissent pas accoucher dans leur région, que ce service ne soit pas disponible dans l’ensemble du Restigouche. Notre objectif à Kedgwick, c’est d’offrir à nos citoyens un milieu de vie accueillant et sécuritaire pour les jeunes familles. Ne pas avoir le service d’obstétrique représente donc un défi de taille et un frein non seulement pour notre développement, mais pour celui de tout le Restigouche», indique-t-il.

Il invite le Réseau de santé Vitalité à faire preuve d’ingéniosité et de souplesse pour régler le problème. Il se questionne notamment à savoir si on ne mettrait pas la barre trop haute au niveau des critères et des exigences pour l’offre de certains services, dont celui de l’obstétrique.

«Il faut consulter les communautés, repenser la formule actuelle, car visiblement ça ne fonctionne plus et si je me fie à ce que l’on dit partout, la situation de la main-d’œuvre ne va pas aller en s’améliorant», prédit le conseiller.

De son côté Vitalité dit tout faire pour minimiser les fermetures de services durant la période de ralentissement estivale.

«L’implantation des corridors de service et le choix de leur localisation sont faits au cas par cas, en fonction des routes et de la disponibilité du personnel dans les différents hôpitaux. Nos efforts de recrutement sont toujours en cours», assure la Dre Natalie Banville, vice-présidente aux Affaires médicales.

Questionnée à savoir si un nouveau corridor de sécurité est prévu durant la période estivale, elle soutient que ce n’est pas confirmé en ce moment.

Deux postes en pédiatrie seraient vacants en ce moment à l’Hôpital

régional d’Edmundston. L’un des deux pédiatres actuellement en poste

serait de son côté en congé prolongé depuis trois mois.