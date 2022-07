Caraquet: une ancienne zone de pêche aux mollusques représente un danger

Une ancienne zone de pêche non balisée représente un danger pour les bateaux de la baie de Caraquet, selon un plaisancier qui a récemment vécu une mauvaise expérience.

Michel Lanteigne est un natif de la péninsule acadienne qui habite maintenant à Laval. Il vient cependant passer des vacances à Caraquet chaque été. Jeudi dernier, alors que lui et son ami se promenaient en bateau autour de l’Île de Caraquet, son bateau s’est coincé dans des cordes dans l’anse est de l’île.

Ils étaient passés au-dessus d’une ancienne zone de pêche aux moules, mais aucune balise n’indique le lieu. Heureusement, lui et son ami s’en sont bien tirés. C’est en revenant qu’il se sont rendus compte qu’il n’était pas le seul à avoir eu des difficultés dans cette zone. De plus, personne ne semble faire de quoi pour régler le problème.

«Tu vas au Tim Hortons, tout le monde a une histoire de câble dans les palettes, mais personne ne prend action», raconte Michel Lanteigne.

Il est même entré en contact avec la GRC, Pêches et océans Canada (MPO) et la garde côtière. Il a appris que tous ces organismes étaient tous au courant, mais qu’ils n’ont rien entrepris eux non plus.

Michel Lanteigne a décidé de contacter l’Acadie Nouvelle dans l’espoir de prévenir la population du danger.

«Cette cause-là me tient à cœur. Je ne veux pas que ça arrive à ma famille ou à quelqu’un d’autre et je ne veux pas avoir conscience que je n’ai rien fait. Si je pouvais sauver un être humain d’un accident, j’aurais au moins gagné mon ciel.»

Cet endroit, la gérante du Port de Plaisance de Bas-Caraquet, Tina LeBouthillier, le connaît bien. Elle a reçu de nombreuses plaintes de ceux qui s’y sont aventurés.

Elle nous a expliqué que cette zone de pêche avait été abandonnée il y 2 ou 3 ans et que son propriétaire ne l’entretient pas. Les balises qui étaient installées au début sont parties au fil des saisons. Si les locaux ont connaissance de l’emplacement, les touristes et les gens de l’extérieur risquent quant à eux de se faire prendre.

Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick est d’ailleurs allé sur place à la fin-mai, début-juin pour inspecter la zone. Elle a été qualifiée de dangereuse. Mais aucune mesure n’a encore été prise.

«Je ne comprends pas comment le ministère de l’Agriculture, Aquaculture et Pêches ne met pas d’efforts pour protéger le site», affirme Tina LeBouthillier.

La gérante rassure que pour le moment, aucun accident grave n’a eu lieu.

Le journal a contacté le ministère. La gestionnaire des communications Kelly Cormier nous a fait savoir qu’ils sont au courant de l’incident et que des agents de conformité travaillent avec l’exploitant du site pour définir des limites de sécurité.

Toujours avec les différents parties engagées, Michel Lanteigne nous a appris que la MPO prévoit des travaux pour sécuriser la place. Il a aussi reçu des nouvelles du MAAP qui a affirmé que le lieu était encore actif pour la pêche et que c’est le propriétaire qui doit s’occuper de la signalisation.