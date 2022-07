Foresterie: hausse des frais de coupes sur les terres publiques

Le ministre des Ressources naturelles, Mike Holland, a décidé de hausser les redevances pour les coupes sur les terres de la Couronne. Ces frais augmenteront en moyenne d’environ 10$ par mètre cube, passant de 27$ à 37$.

La hausse des redevances pour le bois utilisé sur les terres de la Couronne permettra au gouvernement provincial de gagner environ 50 millions $ de plus jusqu’en avril prochain, selon le ministre des Ressources naturelles, Mike Holland.

Celui-ci souhaite ensuite réinvestir ces profits supplémentaires dans des programmes de sylviculture destinés aux propriétaires de lots boisés privés.

Le ministre souhaite par ailleurs modifier la législation cet automne afin de pouvoir entreprendre une étude sur la valeur marchande équitable du bois sur les terres de la Couronne.

«Dans l’éventualité où le prix des marchandises augmente, nous imposerons une modification à la hausse [des redevances] et nous aurons la possibilité de réinvestir dans notre secteur des lots boisés privés», déclare-t-il en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

M. Holland affirme que sa décision est la conséquence du programme électoral des progressistes-conservateurs en 2018. Ils ont promis de mettre à jour la Loi sur les terres et forêts de la Couronne cette année-là.

«Quand nous avons vu le prix du bois d’œuvre aussi haut qu’il l’a été, nous avons pensé que c’était juste de mettre en place un système qui nous permette de générer des revenus supplémentaires», ajoute l’élu à propos de l’explosion des tarifs pendant la pandémie de COVID-19.

Il affirme que son ministère a mené une étude approfondie et qu’il a consulté la Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick ainsi que l’industrie forestière.

«C’est l’étude la plus vaste que nous avons faite à propos de la foresterie sur les terres de la Couronne depuis longtemps. Ç’a impliqué beaucoup de gens, demandé beaucoup d’effort et des milliers d’heures de travail et je crois que nous arrivons à quelque chose de juste et équilibré, dont nous pouvons tous être fiers», se félicite M. Holland.

Propriétaires de lots heureux

La Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick exprime la joie de ses 42 000 membres devant la progression de la réalisation d’une promesse électorale datant de 2018.

«Nous approuvons certainement des fonds additionnels dans [notre] secteur, déclare la directrice du groupe de pression, Susannah Banks. L’environnement économique n’a pas été conducteur d’investissements dans la gestion forestière des lots boisés privés depuis longtemps.»

Leurs propriétaires ont assuré être incapables de profiter de l’explosion des prix du bois pendant la pandémie de COVID-19. Ils ont alors contesté l’accès trop peu onéreux des industries forestières aux terres de la Couronne.

Le gouvernement a établi le taux des redevances actuelles pour les coupes dans les forêts publiques en 2015 alors que la Loi l’oblige à l’ajuster chaque année en fonction du marché.

Industrie forestière malheureuse

La décision de M. Holland déplaît en revanche à l’association des Producteurs de bois d’œuvre du Nouveau-Brunswick, même si elle croit que les redevances pour le bois de la Couronne augmenteront quand les prix des marchandises seront extraordinairement hauts.

«Nous sommes déçus par le manque de transparence et de détails associés à la proposition du gouvernement, exprime le président du groupe de pression et cadre de J. D. Irving (JDI), Jerome Pelletier. Il y a un potentiel énorme pour des répercussions sévères et négatives sur la durabilité à long terme de l’industrie de produits forestiers du Nouveau-Brunswick.»

Il craint qu’un manque gouvernemental de transparence et de cohérence avec la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ait notamment des conséquences négatives sur les scieries de la province dans le cadre du conflit sur le prix du bois avec les États-Unis.

Le département américain du Commerce impose des droits de douane sur le bois d’œuvre canadien depuis 2017, car il l’estime subventionné.

Il les a doublés dans l’ensemble en 2021 (les faisant passer de 9% à 18%), et même quadruplé ceux de JDI (les faisant passer de 4% à 16%). Il devrait toutefois les diminuer un peu bientôt (les ramenant à 12% pour la majorité des producteurs canadiens et à 7% pour JDI).

«Forêt NB n’a pas participé aux discussions», indique Kim Allen, à propos de la décision de Mike Holland. Elle dirige pourtant un groupe de pression comprenant l’un des plus grands propriétaires forestiers de l’est canadien, Acadian Timber Corp.

Elle précise que les redevances proposées pour les coupes sur les terres de la Couronne au Nouveau-Brunswick affecteront les entreprises forestières différemment. Ces frais varient selon les espèces d’arbres.

«Les compagnies évaluent en ce moment les conséquences qu’il pourrait y avoir», dit Mme Allen.