Hausse des prix: les banques alimentaires à la rescousse des travailleurs pauvres

Les prix des denrées de première nécessité ne cessent d’augmenter et les Néo-Brunswickois les moins aisés voient leur pouvoir d’achat fondre comme neige au soleil. La pire crise du coût de la vie depuis des décennies accroit la pression sur les banques alimentaires de la province.

Tandis que les salles réfrigérées du Centre d’alimentation Peter McKee, à Moncton, ne sont plus autant garnies en produits frais, la demande d’aide alimentaire est en hausse constante.

«Je travaille ici depuis cinq ans et nous n’avons jamais été aussi occupés», assure le gérant de l’entrepôt, Greg Ashford.

«Nous voyons plus de travailleurs pauvres qui ne gagnent pas un salaire de subsistance. Une fois qu’ils ont payé leur loyer, leurs factures et l’essence pour se rendre au travail, il ne leur reste plus rien pour se nourrir», constate-t-il.

Dans le même temps, l’organisme situé sur la rue St. Georges voit ses coûts d’exploitation grimper.

«Le prix de l’essence nous pose problème, la chaîne d’approvisionnement s’est ralentie et les dons d’entreprises et de particuliers ont diminué de façon significative», explique l’employé.

Les légumes disparaissent plus rapidement. La viande, plus particulièrement le boeuf, se fait plus rare. La banque alimentaire doit désormais privilégier les protéines végétales: fèves, pois et autres lentilles. «Le problème c’est qu’au Canada, beaucoup de gens ne savent pas les préparer», souligne M. Ashford. Le centre offre donc des cours de cuisine avec l’objectif d’éviter les gaspillages ou l’achat de plats préparés plus dispendieux.

Greg Ashford peine à se procurer certains produits frais. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Quand manger frais devient un luxe

Au Vestiaire St-Joseph de Shediac, la directrice générale, Heather Richard, fait elle aussi face à des demandes d’aide toujours plus nombreuses. Récemment, elle a constaté que la clientèle change.

«On voit des gens qui travaillent à temps partiel ou à temps plein et ne peuvent plus joindre les deux bouts. On voit davantage de familles avec des enfants pendant l’été, parce qu’elles perdent l’accès aux programmes de déjeuners offerts par les écoles», décrit-elle.

Difficile pour ces salariés de se résoudre à demander de l’aide alimentaire.

«Quand les revenus deviennent insuffisants, les gens décident souvent de dépenser moins pour l’épicerie en réduisant leur consommation de nourriture. On voit alors des personnes qui n’ont jamais demandé de l’aide venir nous voir. Beaucoup sont bouleversés, anxieux, inquiets pour leur famille. Certains se sentent mal de venir ici, et nous devons les rassurer, leur dire qu’ils pourront compter sur nous aussi longtemps qu’ils en auront besoin.»

En mai, les prix des aliments achetés en magasin avaient augmenté de 9,7% d’une année sur l’autre à l’échelle du pays. L’inflation oblige l’équipe du Vestiaire

St-Joseph à acheter en gros, à faire la chasse aux rabais et à visiter plusieurs magasins pour réduire la facture.

Heather Richard craint que la situation empire.

«Si on veut vraiment lutter contre la pauvreté, il faut offrir des salaires de subsistance, augmenter les prestations d’aide sociale et les aides destinées aux aînés», lance-t-elle.

Faire le plein ou nourrir ses enfants

Le directeur de l’Atelier RADO d’Edmundston, Yves Sévigny, partage les mêmes constats. «Depuis le début de l’année, on voit notre clientèle augmenter de 20%, et environ 7% sont de nouveaux clients qui ne sont jamais venus», expose-t-il.

«Dans une région rurale, certains travailleurs doivent faire des kilomètres pour se rendre au travail. Avec le prix de l’essence, ces gens n’y arrivent plus. Avant, ils étaient capables de passer le mois grâce à leur salaire. Maintenant, ils doivent choisir entre payer l’essence ou payer à manger pour les enfants.»

Il devient plus difficile d’assurer à tout une alimentation riche et équilibrée. «Certains jours, la diversité de ce qu’on peut offrir est limitée parce qu’il y a trop de clients qui rentrent. Il faut faire des choix.»

En réponse à la situation, le gouvernement Higgs a accordé des chèques de 450$ aux familles à faibles revenus, ainsi qu’une subvention additionnelle d’un million de dollars partagée entre les banques alimentaires du Nouveau-Brunswick.

«Ça n’est pas beaucoup, estime toutefois Greg Ashford. C’est environ ce que les banques alimentaires de la province dépensent en une semaine.»