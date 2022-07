L’augmentation de la taille minimale du homard accueillie avec grande satisfaction par l’UPM

L’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM) se réjouit de l’augmentation de la taille minimale de carapace du homard annoncée par le gouvernement fédéral, une mesure qui contribuera à assurer la pérennité de la ressource.

C’est au tour des homardiers de la zone 25 de se voir imposer de nouvelles restrictions sur la taille minimale de leurs prises.

Pêche et Océans Canada a annoncé mercredi que la taille minimale de la carapace des homards pêchés dans le détroit de Northumberland passera de 77 à 79 mm lors de la prochaine saison, prévue pour le 9 août.

En avril, le MPO avait aussi annoncé que la taille minimale des prises augmenterait de 2mm dans la zone 23, qui s’étend de Dalhousie jusqu’à Pointe Sapin. L’an prochain, celle-ci augmentera encore de 2 mm, passant de 79 mm à 81 mm.

Pour l’instant, aucune augmentation n’est prévue dans la zone 25 pour la saison 2023.

L’UPM, qui milite pour la mise en place de ces mesures depuis des décennies, se dit satisfaite de l’annonce de mercredi.

«Si on peut atteindre la taille minimale de 81 mm dans la zone 25 l’année prochaine, pour nous, ce sera historique, dit Martin Mallet, directeur général de l’UPM. Ça fait plus de 40 ans qu’on fait du lobbying auprès de nos membres et auprès du gouvernement afin d’arriver à avoir une taille minimale qui permet à la majorité des homards de se reproduire au moins une fois avant d’être pêchés. L’augmentation annoncée est un gain important pour assurer la viabilité de la ressource et la pêche à long terme dans la zone 25.»

Mauryl Bastarache, un pêcheur de homard amarré au quai de Saint-Édouard, près de Bouctouche, se réjouit lui aussi des nouveaux règlements. Ses collègues ne voient pas tous la mesure d’un bon œil.

«Beaucoup de gens ne comprennent pas, dit le pêcheur de 50 ans. Il y en a qui veulent tout aujourd’hui et ne pensent pas à demain.»

M. Bastarache, qui est pêcheur professionnel depuis plus de 20 ans, dit avoir pu observer l’impact de l’augmentation de la taille minimale du homard au fil des années.

«Si tu remets tous les petits homards pêchés à l’eau, ils vont se reproduire. En plus, ils deviennent plus gros, ils nous rapportent plus. Ces dernières années, les mesures ont porté fruit. On prend beaucoup plus de market (gros homard). Quand j’ai commencé à pêcher avec mon père, j’avais huit ans, on pognait plus de canner (homard de plus petite taille).»

Convaincre les pêcheurs insulaires

De l’avis de l’UMP, il faudra poursuivre les discussions avec le MPO et les pêcheurs de l’Île-du-Prince-Édouard avant que ces derniers acceptent d’augmenter davantage la taille minimale dans le détroit de Northumberland.

Leurs réticences viennent surtout du fait qu’il n’y a pas d’uniformité au niveau de la taille minimale dans les zones de pêche adjacentes à la zone 25, soit les zones 24 et 26-A1. Les pêcheurs du nord-est et du sud-est de l’île n’ont pas encore accepté le bien-fondé de ces mesures et des efforts de sensibilisation s’imposent, croit l’UPM.

«Dans les zones au nord-est et au sud-est de l’île, ils traînent un peu la patte. Des séances d’information avec des économistes et des spécialistes de la biologie du homard devront leur être offertes. C’est ce qu’a fait l’UPM pendant plusieurs années, nous avons travaillé très fort afin de faire de la communication auprès de nos membres et quand le temps est venu de voter, la mesure a reçu un appui quasi unanime», relate Martin Mallet.

La dernière journée de pêche au homard dans la zone 25 est prévue pour le 10 octobre 2022.