Le maire de Campbellton tentera sa chance pour la prochaine élection

Actuel maire de Campbellton, Ian Comeau annonce qu’il tentera de conserver son poste lors des prochaines élections municipales.

Il tentera du coup de devenir le premier maire de la future Communauté régionale de Campbellton, nouvelle entité issue des regroupements des municipalités d’Atholville, Campbellton et Tide Head ainsi que des DSL de McLeods et Glencoe. La nouvelle ville/cité aura une population d’un peu plus de 12 000 citoyens.

De son propre aveu, le candidat à la mairie soutient qu’il aurait pu passer son tour et éviter tous les tracas post-regroupement qui attendent le prochain conseil de Campbellton. Mais se tourner les pouces et regarder passer la parade n’est pas son style.

«Je suis un homme d’action», s’empresse-t-il de dire.

«Cette élection sera historique puisqu’on parle d’une toute nouvelle ville pour notre région. J’ai le temps, la passion et l’expérience pour entreprendre ce défi. C’est une grosse décision, mais une décision bien réfléchie et que je ne prends pas à la légère», a confié le principal intéressé au journal.

Il s’agit du second candidat à faire connaître ses intentions publiquement pour ce poste. Il y a quelques semaines, le maire de la municipalité voisine d’Atholville, Jean-Guy Levesque, a été le premier à sauter dans l’arène.

Élu lors du scrutin de mai 2021, M. Comeau estime ne pas avoir eu le temps suffisant pour accomplir les changements désirés pour sa ville.

«Un an et demi, c’est court et je sens que j’ai encore beaucoup à offrir. J’aurais aimé avoir plus de temps en poste pour montrer aux citoyens tout le potentiel de notre communauté, surtout qu’on est arrivé au beau milieu d’une crise sanitaire qui a accaparé énormément de notre temps et de nos énergies. Mais avec l’arrivée de la nouvelle ville, j’entrevois cette possibilité et je veux la partager avec les futures communautés qui formeront le nouveau Campbellton», indique M. Comeau.

S’il annonce aujourd’hui ses intentions, M. Comeau prévoit organiser un lancement plus formel plus tard cet été et au cours duquel il entend décortiquer sa vision et ses objectifs pour la future municipalité. Déjà toutefois, il soutient vouloir tabler sur certains dossiers, comme le développement économique, la lutte à la pauvreté (notamment chez les jeunes), l’aboutissement de la construction de l’école primaire régionale anglophone, la rétention de la jeunesse ainsi que la mise à jour des infrastructures.

S’il se dit prêt à devenir le «capitaine de ce grand bateau», M. Comeau avoue qu’il ne pourra effectuer seul cette tâche.

«C’est un travail d’équipe. On va devoir s’asseoir ensemble, les onze élus, et identifier les priorités que l’on doit attaquer. Chose certaine, il y a de grosses décisions qui s’en viennent et on va les prendre en équipe», dit-il.

M. Comeau a été élu pour la première fois comme conseiller à Campbellton en 1992. Au cours de sa carrière, il a notamment été promu maire adjoint de la ville avant d’accéder au poste ultime en 2021. Côté personnel, M. Comeau a travaillé durant 32 ans à la Commission des déchets solides du Restigouche en plus d’être membre de la brigade d’incendie de Campbellton de 1989 à 2016.