L’enjeu des transferts en santé revient sur le tapis

Le premier ministre Blaine Higgs revient à la charge sur l’enjeu d’une augmentation des transferts en santé de la part d’Ottawa, alors qu’une réunion des premiers ministres provinciaux du Canada se prépare la semaine prochaine.

Les premiers ministres provinciaux réclament depuis longtemps une augmentation des contributions fédérales au financement des services de santé des provinces et territoires.

Ils se réuniront à nouveau la semaine prochaine à Victoria, en Colombie-Britannique, les 11 et 12 juillet.

Sur Twitter, le premier ministre Blaine Higgs laisse entendre que les transferts en santé seront à nouveau à l’ordre du jour pour cette rencontre et que les provinces vont réitérer leur demande à Ottawa.

«L’heure est venue; pendant que nous attendons Ottawa, les gens attendent les soins de santé», peut-on lire dans une image tweetée par le premier ministre Blaine Higgs lundi, où figure également un sablier dont le sable s’est écoulé.

Sur Twitter, Blaine Higgs laisse entendre que les transferts en santé seront à nouveau à l’ordre du jour à Victoria. – Gracieuseté

Il a également énuméré plusieurs problèmes présents dans le système de santé Néo-Brunswickois.

«Les gens (…) ont besoin d’un meilleur accès aux médecins, de plus de travailleurs en santé, de services de santé mentale et de toxicomanie et de meilleurs soins de longue durée.»

Le premier ministre n’était pas disponible pour une entrevue mercredi.

Au cours des dernières années, les premiers ministres provinciaux ont affirmé qu’Ottawa finance environ 22% des dépenses totales des provinces en santé, et que les provinces elles-mêmes paient le reste de la facture.

Puisque leurs dépenses en santé ne cessent de croître, ils demandent au gouvernement fédéral d’augmenter sa contribution à environ 35%.

Cette augmentation ne se trouvait pas dans le dernier budget fédéral, ce que Blaine Higgs a qualifié de «choquant».

Dans une déclaration attribuée au ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, le gouvernement fédéral ne semble pas disposé à accepter la demande des provinces, et qualifie cette question de «débat fiscal stérile».

Le ministre fait valoir que le gouvernement fédéral a déjà investi 72 milliards $ dans les soins de santé depuis le début de la pandémie, et qu’il a aussi versé 9 milliards $ dans des ententes bilatérales sur les soins de longue durée, la santé mentale et les soins à domicile.

«Nous avons clairement démontré que nous sommes prêts à faire notre part pour assurer la viabilité et l’accessibilité du système de soins de santé universel financé par l’État que nous chérissons tous en tant que Canadiens. (…) Les Canadiens s’intéressent aux résultats: ils veulent des soins et c’est sur cela que nous voulons nous concentrer.»