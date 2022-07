Des refuges pour animaux peinent à suffire à la demande depuis la fin des restrictions

Le retrait des mesures sanitaires en lien avec la COVID-19 et le retour à la normale ont apporté certains effets indésirables dans les refuges pour animaux du Nouveau-Brunswick.

Dans la région du Madawaska, on a observé un plus grand nombre d’abandons d’animaux au cours des derniers mois.

Ginette Dumont, la coordonnatrice du Refuge Madawaska, à Edmundston, a déjà remarqué une différence dans le taux d’occupation. L’endroit, qui accueille presque exclusivement des chats, en reçoit de plus en plus.

«Autant du côté des animaux errants que des animaux qui ont une famille, ça rentre beaucoup plus.»

Selon Mme Dumont, certaines personnes, qui avaient pris l’habitude de s’occuper d’animaux qui rôdaient autour de la maison au cours des dernières années, font davantage appel à l’agent de contrôle des animaux pour qu’ils soient ramassés et apportés au refuge.

D’autres – que ce soit des personnes seules qui avaient adopté un animal pour les accompagner ou des familles qui étaient plus souvent à la maison pendant la pandémie – ont choisi de s’en départir en raison du retour à la normale.

«Ç’avait sa place, parce que les gens étaient plus au ralenti, mais là on s’aperçoit que les gens ont recommencé à voyager un peu plus alors, tout de suite, ça stagne. Les animaux restent un peu plus longtemps que je l’aimerais. C’est une chose que l’on avait moins vue pendant la pandémie étant donné que les gens faisaient beaucoup de télétravail et restaient dans les alentours.»

«On a aussi des gens qui avaient adopté, mais lorsqu’ils sont retournés au travail, les animaux sont revenus (au refuge). L’un des prétextes les plus courants est que les gens n’avaient plus le temps de s’occuper de leur animal de compagnie étant donné qu’ils étaient moins souvent à la maison.»

Au Refuge Madawaska, en 2022, on accueille une centaine d’animaux de plus par rapport aux mêmes périodes durant la pandémie.

«On a vu une bonne différence même si on a tout de même eu beaucoup d’animaux pendant la pandémie. Je dirais que pour une année normale, on peut aller jusqu’à 300 animaux qui passent au refuge. Dans le temps de la pandémie, on parlait plus de 200 environ.»

De son côté, la directrice générale de la Société de protection des animaux du Nouveau-Brunswick, Lesley Rogers, croit que l’abandon d’animaux est aussi une conséquence de l’augmentation du coût de la vie et du manque de logement adéquat.

«On le voit dans certaines régions de la province avec les “rénovictions”. Pour une personne qui a des difficultés financières ou qui cherche à trouver un loyer abordable, il est de plus en plus difficile d’avoir un animal.»

Moins d’adoptions et des refuges qui débordent

Si, pendant la pandémie, les gens fréquentaient un peu plus les refuges pour adopter un animal de compagnie, la situation s’est calmée depuis. Selon Ginette Dumont, la période estivale n’a jamais été une période propice à l’adoption, ce qui vient ajouter aux défis des refuges.

«Pendant la pandémie, les saisons estivales ont bien été, car les gens ne pouvaient pas voyager bien loin. Les adoptions étaient bonnes à ce moment, mais juin et juillet sont généralement plutôt tranquilles.»

Pour en rajouter, les mois d’été sont souvent ceux où l’on retrouve le plus de chats au refuge étant donné que plusieurs accouchent de petits chatons.

«Ça se remplit vite et ça sort beaucoup moins vite que pendant la pandémie. Comme c’est la saison forte pour les chattes et les chatons, ça veut souvent dire qu’elles vont accoucher dehors et que les petits vont se promener dehors», a expliqué Mme Dumont.

Une chose est sûre, c’est que bien des refuges ont atteint ou ont même dépassé leur capacité d’accueil. Certains, comme le Refuge Madawaska et la SPCA La Vallée, ont même partagé des messages sur les réseaux sociaux pour informer les gens qu’ils ne pouvaient plus accueillir de chats pour le moment.

«Un de leurs défis est qu’ils ont beaucoup de chats et de chatons. Cette année, c’est vraiment un nombre incroyable», a ajouté Lesley Rogers.

Différentes régions, différentes observations

Ce ne sont toutefois pas tous les refuges qui ont vécu la même situation qu’à Edmundston, même s’ils ont tous eu leur part de défis.

À la SPCA de la Péninsule acadienne, la directrice du refuge, Linda Lanteigne, n’a pas remarqué de différences importantes autant du côté des adoptions que de l’accueil d’animaux.

Selon elle, la pandémie a plutôt causé des problèmes d’ordre financier.

«On n’a pas eu plus d’adoption pendant la pandémie, mais c’est certain que l’on a pas pu faire nos collectes de dons habituelles au cours des deux dernières années. Tout de suite, on est dans le rouge alors on a besoin de dons si on veut continuer notre travail.»

«On souhaite que 2022 soit meilleure.»

Comme le financement est restreint, cela affecte la capacité du refuge à accueillir des animaux supplémentaires.

À la SPCA du Grand Moncton, la gérante des réseaux sociaux et de l’engagement communautaire, Stacey Picard, estime que les statistiques ne sont pas assez concluantes pour affirmer qu’il y a eu un changement significatif en ce qui a trait à l’abandon d’animaux et au nombre d’adoptions.

«Il y a une fluctuation de mois en mois depuis le retour à la normale, mais on a aussi changé notre façon de prendre les animaux. Quand une personne décide de nous envoyer un animal, on regarde si on a assez de place et assez d’employés pour en prendre soin. Des fois, il y a donc des listes d’attente. Avant la pandémie, on les prenait pas mal tous, donc c’est pour ça que nos chiffres d’accueil étaient plus élevés.»

Selon Mme Picard, le gros changement qui a été observé est dans le comportement des animaux – surtout les chiens – que le refuge accueille.

«On a tendance à voir plus de chiens qui ont des problèmes de comportement. On n’est pas certains si la pandémie a eu un effet, mais c’est une supposition.»

À la SPCA Nouveau-Brunswick, on remarque que l’année 2021 a donné lieu à une augmentation du nombre d’appels concernant les cas de cruauté animale. Selon Lesley Rogers, il y en a eu 233 de plus qu’en 2020.

Sur les quelque 3300 appels reçus par la SPCA NB, en 2021, 60% étaient des cas de cruauté envers les animaux.

Malheureusement, cette tendance semble se poursuivre en 2022 selon Mme Rogers.

«On entre dans une saison où il y a plus d’appels du genre.