Même une récession pourrait ne pas suffire à faire baisser le prix du pétrole

Plusieurs experts s’entendent pour dire qu’il faudra probablement attendre plusieurs mois avant de voir les prix du pétrole redescendre, et ce peu importe la durée du conflit en Ukraine.

L’inflation fait mal au portefeuille des Canadiens. La valeur d’à peu près tous les biens de consommation, que ce soit la nourriture ou l’essence, est à la hausse.

Si les pressions inflationnistes sont fortes depuis le début de la pandémie, celles-ci ont été exacerbées par la guerre que mène la Russie en Ukraine. En effet, depuis février, l’invasion russe a fait exploser les prix de l’énergie, particulièrement du gaz naturel et du pétrole.

Alors que les prix de l’essence ont quelque peu chuté au cours des dernières semaines, notamment en raison de la crainte d’un ralentissement économique, doit-on espérer un retour à la normale avant que la guerre ne se termine?

Bien malin qui peut le dire, mais plusieurs experts sont d’avis qu’il faudra probablement s’armer de patience.

«L’invasion de l’Ukraine n’a pas aidé le marché de l’énergie, mais on était en situation de déséquilibre majeur bien avant cette crise. Le prix du pétrole avait déjà considérablement augmenté. En général, les experts semblent dire que les prix pourraient rester élevés pour un bon moment», explique l’économiste Richard Saillant.

L’un des problèmes vient du fait que l’industrie du pétrole doit constamment investir afin de pouvoir maintenir ou augmenter l’offre.

«Ce genre d’industrie là, il faut courir pour rester en place, illustre M. Saillant. Il y a constamment des puits qui s’assèchent et il faut continuellement faire du forage.»

Autrefois, les profits découlant du prix élevé du baril de pétrole – qui se vend à plus de 100$ US – auraient été suffisamment alléchants afin d’augmenter la production. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas.

«Pour augmenter la production, il faut investir. Or, les pétrolières européennes investissent davantage dans les énergies vertes. En Amérique du Nord, les investisseurs ont tellement perdu d’argent depuis quelques années qu’ils insistent pour que tous les profits de l’industrie, qui sont pharaoniques, soient versés aux actionnaires», analyse M. Saillant.

Pierre-Marcel Desjardins, économiste et directeur de l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton, abonde dans le même sens. Puisque les jours de l’industrie pétrolière semblent être comptés et que l’heure est aux énergies renouvelables, on hésite à faire les investissements nécessaires pour augmenter la production.

«Les investissements dans le secteur énergétique se font dans une perspective à long terme, sur 10, 20, 30 ans. Les conditions et les besoins d’aujourd’hui importent peu, c’est plutôt les projections pour les prochaines décennies que l’on regarde», renchérit M. Desjardins.

Chose certaine, le conflit en Ukraine, qu’il soit long ou court, aura lui aussi un impact durable sur les prix de l’énergie, notamment en raison de la dépendance européenne aux combustibles fossiles de la Russie. Afin de s’en libérer, plusieurs pays devront trouver des sources d’énergie alternatives. Certains considèrent même de se tourner à nouveau vers le nucléaire ou les centrales au charbon, des projets qui ne peuvent se réaliser du jour au lendemain, souligne Pierre-Marcel Desjardins.

Vers une récession?

Afin de contrôler l’inflation, les banques centrales de plusieurs pays, dont le Canada, ont décidé d’augmenter les taux d’intérêt, une manière de faire baisser la consommation et, par conséquent, le prix des divers biens.

Plusieurs experts craignent toutefois qu’une forte augmentation des taux d’intérêt puisse créer une crise économique dans plusieurs pays occidentaux.

Une récente étude du Centre canadien de politiques alternatives indiquait d’ailleurs que la stratégie de la Banque du Canada consistant à rapidement augmenter son taux d’intérêt plongerait probablement l’économie canadienne dans une récession.

Difficile toutefois de prédire quel impact cela pourrait avoir sur les prix de l’énergie, dit Richard Saillant.

«Les gens s’attendent à une récession relativement bénigne, ce qui n’aurait pas le même impact sur le pétrole qu’une crise majeure. Ce n’est pas complètement clair ce qu’une récession pourrait avoir comme impact cette fois. Normalement, un ralentissement économique exerce une pression à la baisse sur les prix, mais à savoir où ils vont se retrouver, c’est très difficile à prédire. Il est donc prudent de penser qu’ils resteront élevés pendant un certain temps», explique-t-il.

«Il ne faut pas oublier que la pandémie n’est pas terminée, on ne sait pas s’il y aura encore de nouvelles vagues ou de nouvelles restrictions sanitaires, donc je crois que l’on sera encore dans une période de turbulence économique pendant plusieurs mois», dit pour sa part Pierre-Marcel Desjardins.

Quoi qu’il arrive, il prédit que le fort prix du pétrole pourrait «permettre aux sources plus vertes, qui souvent n’arrivaient pas à concurrencer les formes plus traditionnelles d’énergie, de se tailler une place au soleil.»

«À moyen terme, pour la santé de la planète, ça pourrait être une bonne nouvelle, même si ça l’est moins pour les consommateurs», relativise-t-il.

Mauvaise nouvelle pour les retraites

La stratégie visant à freiner l’inflation en augmentant les taux d’intérêt a aussi un impact sur les marchés boursiers, comme en témoigne leur piètre performance des derniers mois, une bien mauvaise nouvelle pour ceux qui comptent sur la bourse afin de faire gonfler leur cagnotte de retraite.

«Historiquement, la bourse ne se raffermit que lorsque les banques centrales cessent d’augmenter les taux d’intérêt, dit l’économiste Richard Saillant. Ça pourrait encore prendre un certain temps avant que cela arrive puisque les autorités monétaires nous signalent qu’ils vont augmenter les taux tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas de signes clairs que l’inflation est en ralentissement marqué.»