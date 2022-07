Moncton: perquisition chez des motards criminalisés

Deux hommes et une femme ont été accusés en lien avec une série d’incidents, y compris des voies de fait et une saisie de drogues, dans la région de Moncton.

Le 24 mars, le Service régional de Codiac de la GRC a reçu des renseignements concernant des voies de fait survenues la semaine précédente dans un bar du chemin Lewisville.

Le 18 mars, un homme de 22 ans avait en effet été transporté à l’hôpital, souffrant de blessures potentiellement mortelles. Dans le cadre de l’enquête, les policiers ont pu obtenir des images de deux hommes identifiés comme personnes d’intérêt, qui portaient des vêtements associés au club de motards Red Devils au moment des faits.

Le 12 avril, la GRC a exécuté un mandat de perquisition dans un domicile de la route 132 à Greater Lakeburn, près de Moncton.

Le Groupe provincial de réduction de la criminalité de la GRC au Nouveau-Brunswick a prêté assistance lors de la perquisition, ainsi que les membres de la Section de chiens policiers de la GRC. Un homme de 32 ans a été arrêté alors qu’il s’apprêtait à quitter les lieux.

Selon la GRC, lors de la perquisition, les policiers ont repéré des indices de trafic de drogues. Un deuxième mandat de perquisition a été obtenu et exécuté sur la propriété. Les policiers ont saisi des quantités importantes de ce qui semblait être du haschisch et des champignons hallucinogènes (psilocybine), ainsi que deux armes prohibées, un certain nombre de véhicules, de l’argent et des objets associés au trafic de drogues illicites.

Les policiers ont aussi saisi une veste des Red Devils, plusieurs écussons de membres et des articles de soutien associés aux Red Devils.

Dans le cadre de l’enquête, un mandat de perquisition a été exécuté dans une deuxième résidence à Lakeville, le même jour.

Les policiers disent avoir saisi plus d’une douzaine de vestes des Red Devils, et d’autres articles de soutien. Un homme de 49 ans a été arrêté sur les lieux.

Le 12 avril, une femme de 25 ans s’est livrée à la police au Service régional de Codiac de la GRC, en lien avec les enquêtes.

«Les clubs de motards criminels utilisent la violence et l’intimidation pour dominer les marchés clandestins», explique le sergent d’état-major André Pepin de la GRC au Nouveau-Brunswick.

«Nous croyons que ces groupes commettent des crimes dans nos collectivités. La GRC s’engage à lutter contre les torts causés par le trafic de drogues et d’autres activités criminelles. Si vous avez des renseignements concernant le crime organisé qui pourraient aider à faire avancer nos enquêtes, veuillez communiquer avec la police ou avec Échec au crime.»

Nicholas Michel Beauchamp, 32 ans, de Greater Lakeburn, a comparu en cour provinciale à Moncton le 29 juin. Il fait face à des accusations de possession de psilocybine dans le but d’en faire le trafic et de possession de cannabis aux fins de vente. Il fait également face à des accusations par rapport à six autres infractions liées à la possession d’armes prohibées, découlant de l’exécution des mandats de perquisition du 12 avril. Il est présentement en liberté sous conditions, jusqu’à sa comparution en cour le 8 août.

Le 30 juin, Beauchamp a aussi été accusé de voies de fait graves en lien avec l’incident du 18 mars survenu à Moncton. Sa comparution en cour pour cette affaire est prévue pour le 12 septembre.

Le 30 juin, Justin Timothy Stannard, 49 ans, de Lakeville, a été accusé de voies de fait graves en lien avec l’incident du 18 mars. Il est présentement en liberté sous conditions jusqu’à sa comparution en cour le 12 septembre.

Le 29 juin, Annie Danielle Bonsant, 25 ans, de Greater Lakeburn, a été accusée de six infractions en lien avec la possession d’armes prohibées. Elle est présentement en liberté sous conditions jusqu’à sa comparution en cour le 8 août.

L’homme de 22 ans qui a été victime des voies de fait s’est depuis rétabli, et il a reçu son congé de l’hôpital.