Opération charme à Atholville entre employeurs et chercheurs d’emploi

Comme plusieurs, Conan Lapointe s’est présenté à la foire de l’emploi, organisée, jeudi à Atholville, avec la ferme intention de se trouver du travail.

En tout, 26 exposants de la région étaient sur place alors qu’une dizaine d’autres avaient laissé leurs informations (coordonnées et postes disponibles). District scolaire, soins de santé à domicile, scieries, vente au détail… Les chercheurs d’emplois – comme Conan – avaient l’embarras du choix.

L’homme Nash Creek est l’un des 142 employés d’HEXO récemment mis à pied. C’est cet événement qui est le déclencheur de ce sentiment d’urgence qui a incité Travail NB à organiser une foire de l’emploi.

«J’aimais vraiment mon travail et j’y serais encore si ça n’avait pas été des compressions au sein du personnel. L’ambiance était bonne et ça payait bien. Peut-être vont-ils réembaucher un jour, mais je n’ai pas le luxe d’attendre. J’ai besoin d’un travail maintenant», confie M. Lapointe.

Parmi les employeurs qu’il convoite, il y a notamment la Scierie Chaleur – à quelques minutes de chez lui – ainsi que l’usine AV Cell.

«Ce sont de bons emplois et ils sont dans la région, ce qui est important parce que ça ne me tente pas du tout de devoir m’expatrier pour travailler. J’ai une famille et je veux rester ici», dit-il.

La foire de l’emploi offrait aux chercheurs d’emploi la possibilité de visualiser une partie des postes disponibles dans le Restigouche ainsi que l’occasion de rencontrer les employeurs en personne, et même de postuler sur le champ au besoin.

Vitalité

Employeur majeur au Restigouche, le Réseau de santé Vitalité n’allait certes pas rater la chance de participer à cette activité, lui qui manque cruellement de personnel. Selon Maryse St-Onge de l’équipe de recrutement du réseau, la pénurie de main-d’œuvre va bien au-delà des médecins et des infirmières uniquement.

«On attribue souvent nos emplois au secteur de la santé, mais on a aussi une foule d’emplois non médicaux à pourvoir. La buanderie, la cuisine, l’entretien ménager, la plomberie, l’électricité… On a besoin de toutes ces spécialités pour faire fonctionner nos hôpitaux», insiste-t-elle.

L’exercice semble avoir porté ses fruits. Au cours de la première demi-heure de la foire, celle-ci avait cumulé une douzaine de CV.

«Nos emplois sont très compétitifs en termes de salaire. On est donc une alternative très intéressante pour les ex-travailleurs d’HEXO», ajoute-t-elle.

Plusieurs entreprises du Restigouche ayant des postes vacants ont connecté avec des chercheurs d’emploi, jeudi, à Atholville. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Groupe Savoie

À quelque pas de là, un autre employeur majeur du Restigouche courtisait activement les chercheurs d’emploi. Composant avec une pénurie de main-d’œuvre depuis plusieurs années maintenant, le Groupe Savoie de Saint-Quentin s’est résigné à se tourner vers l’international pour combler ses besoins. Il a vu, avec les mises à pied d’HEXO, une occasion en or de recruter localement.

«On a un petit bassin de population à Kedgwick/Saint-Quentin, on n’a pas le choix d’aller chercher des travailleurs ailleurs. La grande région de Campbellton, c’est dans notre cour, on a déjà plusieurs de nos employés qui proviennent de cette partie du Restigouche et qui voyagent», explique Julie Lizotte du Groupe Savoie, notant que recruter dans la région est beaucoup plus simple et moins dispendieux que l’immigration internationale. Pas de problème de visa, de paperasse, ni de logement.

Elle ajoute que le Groupe Savoie a même mis sur pied un projet-pilote pour aider les employés de l’extérieur avec les coûts de leurs déplacements (essence).

Départs et retraites

Président de la Chambre de commerce régionale de Campbellton, Luc Couturier espérait lui aussi faire le plein de prospects. Propriétaire du restaurant Café chez Wes, il s’attend à plusieurs départs d’ici l’automne. Des étudiants pour la plupart, mais aussi des retraites.

«Le recrutement est difficile dans tous les domaines, et particulièrement en restauration», avoue l’homme d’affaires qui ne se berce pas d’illusions quant au nombre de candidats qu’il risque de repêcher.

N’empêche, il voit cette foire de l’emploi d’un très bon œil puisqu’il met en contact les chercheurs d’emplois et les entreprises en quête de main-d’œuvre.

«Ce n’est pas une cachette, toutes les entreprises de la région ou presque ont des postes à pourvoir, et cela pose un problème énorme puisque ça nuit à leur productivité, à leur développement. Certaines doivent refuser des contrats, d’autres diminuer leurs heures d’opération. C’est un véritable casse-tête alors un événement comme celui-ci ne peut certainement pas nuire», dit-il.

Selon M. Couturier, cette foire a également la vertu de servir à la rétention de la population.

«La région a mangé un coup dur avec les pertes d’emplois chez HEXO, mais l’important maintenant c’est de conserver le plus de gens ici, faire en sorte que ces travailleurs ne soient pas forcés à s’exiler pour travailler», souligne-t-il.

Pour ce qui est de M. Lapointe, il saura très bientôt si la foire a fonctionné pour lui. Déjà vendredi, il a été convoqué à une entrevue.