Un tourbillon d’activités au Festival du homard de Shediac

Ça va bouger en fin de semaine à Shediac. Le Festival du homard a débuté le 2 juillet, mais c’est depuis mercredi que la majeure partie des activités ont pris leur envol.

Quelques-unes d’entre elles ont été annulées mercredi en raison de la pluie, dont les manèges de Campbell Amusements. Quelques spectacles n’ont pas été présentés. Les activités ont toutefois repris de plus belles dès jeudi de 14h à 22h avec la programmation régulière. Donc, place aux manèges, aux restaurants mobiles et aux spectacles en après-midi pour les enfants, à la grande satisfaction des organisateurs.

«C’est vraiment aujourd’hui que ça commence en grand», a mentionné mercredi matin le président du 73e Festival du homard de Shediac, Pascal Haché. La fin de semaine passée, c’était plus des spectacles en soirée.»

Les prochaines journées seront occupées pour les organisateurs. «On voulait vraiment en offrir pour tous les goûts cette année. Avec la pandémie, on a eu la première année qui a été annulée complètement, et la deuxième année a été un format hybride. Là cette année, c’est notre première version en trois ans d’un vrai festival», a raconté Pascal Haché.

«Les deux choses qu’on a décidé de faire cette année, c’est d’élargir l’offre d’événements, et offrir une deuxième fin de semaine pour donner la chance à tout le monde d’en profiter», a poursuivi le président de l’événement.

Le retour en présentiel garde les organisateurs occupés. «Les gens en profitent beaucoup plus. Nos ventes de billets ont vraiment bien été. Tu n’es pas obligé de le mettre dans l’article, mais la vente d’alcool va vraiment bien, a informé le porte-parole en riant. Les gens fêtent beaucoup, en profitent beaucoup. Les gens avaient besoin de se voir, avaient besoin du présentiel.»

Il a tout de même fallu s’ajuster en conséquence pour le comité organisateur, surtout lors des préparatifs. «Écoute, on voulait offrir une pleine programmation sans savoir si les gens allaient être au rendez-vous, sans savoir le niveau de confort des festivaliers en rapport à la COVID. On ne savait pas comment les gens allaient répondre à ça», a exprimé Pascal Haché.

Le président semble satisfait de la réponse des gens jusqu’à maintenant. «On a eu un spectacle à salle comble lundi soir», a-t-il indiqué, en rapport à la présentation de la pièce de théâtre communautaire T’chisqué ça.

Les festivaliers ont répondu présents aussi lors de la présentation du spectacle de l’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick et invités spéciaux.

«Vraiment, tous nos événements jusqu’à maintenant, la participation a été très très bonne», a affirmé Pascal Haché.

Bref, le président s’est dit satisfait des résultats jusqu’à maintenant, mais a avoué du même souffle que les coûts de certains services ont augmenté. «Ce sont de gros investissements. Il y a beaucoup de hausses de coûts dans la logistique et la planification, au niveau du son, tout a été affecté.»

Après une demi semaine d’activités, le président et les organisateurs sont plus confortables. «On voit beaucoup plus de sourires autour de la table d’organisation. Les gens sont au rendez-vous et les bénévoles sont au rendez-vous», a indiqué Pascal Haché.

L’atmosphère était à la fête lors de la première soirée du Festival du homard, le 2 juillet. – Gracieuseté

Activités à venir

À la 73e édition du Festival du homard de Shediac, on retrouve un parc d’amusement, des activités pour les enfants, ainsi qu’une programmation sportive et gastronomique.

Côté divertissement, il y a la soirée Congrès mondial acadien 2024 le 7 juillet à 19h, les Gars du Nord avec Cayouche et The Big Bad Party Band le 8 juillet à 19h, le concert Beergarden avec Signal Hill, Certified et Old School le 9 juillet. Tous ces spectacles débutent à 19h sous la grande tente.

«Tout est sous la tente. Qu’il pleuve ou non, les gens vont être au sec pour en profiter», a dit le président.

Pour couronner le tout, il y aura une soirée musicale avec Laurie LeBlanc le 10 juillet à compter de 19h au parc Pascal-Poirier.

Parmi les activités sportives à signaler, notons le tournoi de ballon-volant sur plage les 9 et 10 juillet à la plage Parlee, le tournoi de washer le 10 juillet et le Gran Fondo, une course à vélo, le 10 juillet à partir de 8h30, devant le gros homard.

Côté gastronomie, l’événement attendu de dégustation de vin et bouchées de homard Corks & Claws aura lieu le 9 juillet à 19h au Centre multifonctionnel, tandis que La Grande Table, moment emblématique du festival avec homard au menu, aura lieu le 10 juillet à 17h sur la rue Main qui sera fermée à la circulation pour l’occasion.

La vente de billets pour les spectacles de fin de semaine semble bien se dérouler. «On n’est pas habitué à vendre nos billets d’avance, puisque c’est la première fois qu’on le fait comme ça. On a de très bons chiffres à l’avance pour la vente. On est très satisfaits, mais on a hâte de voir», a fait savoir Pascal Haché.