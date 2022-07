À 82 ans, Éloi Richard est plus jeune que sa voiture!

IJL – Réseau Presse – Acadie Nouvelle

Éloi Richard conduit encore aujourd’hui son auto de marque Ford, Modèle A, datant de 1930. Il est un des rares, sinon le seul, à posséder ce genre de véhicule dans la région de Kent.

Le résident de Galloway, une communauté située près de Sainte-Anne-de-Kent, a entièrement restauré son véhicule âgé de 92 ans.

«La raison que j’ai acheté ça: mon grand-père avait un Modèle A Ford 1931, c’était le même modèle», explique l’octogénaire.

Le mécanicien de métier a trouvé son véhicule à Miramichi. Il a restauré la voiture antique d’un bout à l’autre. «Ça m’a pris 10 ans comme il faut», dit-il.

«J’ai tout fait à neuf de bumper à bumper: le moteur, la transmission, le différentiel, le radiateur, le bodywork, ce sont tous des morceaux que j’ai remplacés parce que c’était beaucoup rouillé, ajoute Éloi Richard. Il manquait aussi des morceaux.»

Le toit du véhicule d’origine était fabriqué en bois.

«C’était pourri. Ç’a peut-être été dans le bois pendant une dizaine d’années», raconte-t-il. L’eau s’était infiltrée à l’intérieur.

Une personne du nom de Roger Richard a complété le travail de carrosserie et la peinture sur le véhicule.

Éloi Richard près de la banquette arrière de son véhicule. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif Éloi Richard doit ouvrir la valve d’essence avant de partir en voiture, et il faut la fermer au retour. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif

Éloi Richard participe à des expositions de voitures antiques dans les environs, entre autres à Saint-Antoine et Richibouctou-Village. Il ne va pas tellement loin avec ce bijou sur roues. Son vieux Ford compte seulement 6159 milles au compteur depuis qu’il l’a remis à neuf il y a environ sept ans.

Il ne participe pas à l’événement de la fin de semaine à Moncton (Atlantic Nationals) car son Modèle A ne peut pas rouler plus vite que 30 milles à l’heure, soit un peu moins de 50 kilomètres à l’heure.

«Ce n’est pas fait pour aller vite», mentionne son propriétaire.

De plus, il ne possède pas de remorque pour le transporter d’un endroit à l’autre.

Alors qu’aujourd’hui on peut démarrer son véhicule à distance, c’était loin d’être le cas en 1930. Avant de partir en promenade, Éloi Richard lève le capot de son auto, tourne la petite valve d’essence pour que le liquide gazeux se rende au carburateur. Il faut ensuite tirer sur le démarreur communément appelé «choke» et allumer la batterie, tout ça à la main. Par la suite, il faut «mettre le feu», et la voiture démarre.

Éloi Richard a exploité son propre garage pendant 17 ans à l’époque où il vivait à Waltham dans le Massachusetts. Il vendait 4000 gallons d’essence par jour.

«Je suis parti d’ici à 20 ans et je suis revenu à 40 ans», évoque l’Acadien d’origine.

«Mon père ne connaissait rien en tout à la mécanique, admet Éloi Richard. Il fallait qu’il engage quelqu’un pour l’ouvrage sur son tracteur et ses vieux chars. Moi j’avais 10-12 ans et ça m’intéressait. J’ai commencé à travailler là-dessus et mon père me laissait faire.» C’est ainsi qu’il a développé ses habiletés.