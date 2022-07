Cultures autochtones: un camp qui ouvre les yeux et suscite la fierté à Edmundston

Une dizaine de jeunes de la région ont participé, au cours de la dernière semaine, à un camp estival leur permettant d’en apprendre un peu plus au sujet des cultures autochtones.

«J’étais curieuse à propos des Autochtones parce qu’à l’école, on n’en parlait presque pas. J’étais curieuse de voir ce qu’ils allaient dire», a mentionné d’entrée de jeu Sophie Soucy, l’une des participantes.

Elle dit avoir appris beaucoup de choses lors de sa semaine de camp.

L’initiative est le fruit d’un partenariat entre le Centre autochtone Nikonuk, la Première Nation malécite du Madawaska et l’Université de Moncton, campus d’Edmundston.

Par le biais de diverses activités pratiques et théoriques, cette activité a permis aux participants de se familiariser avec l’histoire, la culture et les traditions autochtones d’un peu partout sur la planète.

«On voulait faire un camp qui allait valoriser les cultures autochtones et les savoirs traditionnels tout en s’assurant que les jeunes aient du plaisir dans tout ça», a mentionné l’agent de sensibilisation aux affaires autochtones à l’UMCE, André Pelletier.

«On a parlé de l’histoire en général, des choses comme les pensionnats. On a aussi des gens qui sont venus parler de leurs cultures dans leur pays pour voir les impacts de la colonisation. On a même eu un cours de base sur la langue wolastoqey.»

Les organisateurs du camp ne se sont pas restreints à parler que de la culture wolastoqey, mais bien d’autres peuples autochtones au Canada et ailleurs dans le monde.

«On a parlé de la culture kabyle en Algérie, on a parlé de l’Amérique du Sud, l’Australie, etc. On a aussi eu un monsieur de la Côte d’Ivoire qui a expliqué comment les peuples autochtones de son pays font des tambours. On a donc fait des tambours ensemble.»

En plus des petits exposés théoriques, les jeunes ont aussi eu l’occasion de faire de l’art, passer du temps dehors et ainsi de suite.

M. Pelletier s’est dit satisfait de ce premier camp du genre à Edmundston qui a attiré des enfants de partout au Madawaska. Il souhaite d’ailleurs répéter l’expérience.

«Cette année, ç’a été une tentative pour voir ce que l’on pouvait faire et ç’a très bien marché. Les jeunes avaient l’air très intéressés et les quelques parents à qui j’ai parlé me disaient qu’ils avaient tous très hâte de revenir pour une autre journée. Ils ont eu du plaisir et je crois qu’il apprécient la culture autochtone et la richesse que l’on peut retrouver dans ces savoirs-là.»

Si l’on se fie aux commentaires de quelques participants, le camp a été un succès.

«On a beaucoup appris. Je voulais en apprendre plus sur ma culture. Il y avait des choses, comme la roue de médecine (ancien symbole utilisé par les peuples autochtones) et je ne savais pas que la tortue représente une chose importante pour les Autochtones», a partagé Emma Godbout, qui est membre de la Première Nation malécite du Madawaska.

Son frère, Noah, aussi membre de la PNMM, voulait en apprendre davantage au sujet de ses racines.

«Je vais en savoir plus sur ce qui s’est passé et ça me rend plus fier. J’ai bien aimé les projets d’art.»

Tout comme ses compagnons, Zachary Dugas voulait en apprendre davantage au sujet de la culture autochtone.

«Je vais avoir plus de connaissances. J’ai aimé toutes les activités qu’ils ont faites.»