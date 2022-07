Dieppe veut faire ralentir les automobilistes sur la rue Amirault

La Ville de Dieppe réduit la limite de vitesse sur l’une des voix les plus fréquentées.

Elle passera de 60 km/h à 50 km/h sur le tronçon de l’avenue Acadie et de la rue Amirault, allant de la rue Alain-Gillette au croissant Amand. La même diminution s’applique à la partie de la rue Amirault allant de la rue Pointe-aux-Renards au chemin Fox Creek.

«Des panneaux indiquant les nouvelles limites de vitesse seront installés au cours des prochains jours, annonce la municipalité dans un communiqué. La réduction de la limite de vitesse permet notamment de réduire la gravité des collisions.»

Julie Albert, responsable des communications de la ville, indique que la décision de l’administration municipale vise à rendre la limite de vitesse constante sur tout le long du tronçon.

«Nous avons aussi reçu des plaintes comme quoi il était difficile d’entrer et de sortir des commerces, car la circulation était rapide», ajoute-t-elle.

Entre août et novembre 2021, la Ville de Dieppe a mené une campagne de sensibilisation à l’intention des automobilistes. Un panneau avait notamment été installé le long de la rue Amirault

Le sujet des excès de vitesse alimente régulièrement les discussions entre les élus, souligne le conseiller Ernest Thibodeau.

«Ça a été mentionné au conseil à plusieurs reprises, ce n’est pas uniquement sur la rue Amirault, c’est partout. On a demandé à la GRC d’être plus vigilante», dit-il.

Oscar Bourgeois qui habite le long de la rue Amirault depuis près de 20 ans, estime qu’elle s’est transformée en «piste de course». Il explique le phénomène par l’augmentation rapide de la population et du trafic automobile. «Le problème empire, ça devient difficile de sortir aux heures de pointe», déplore-t-il.

Le citoyen reste sceptique quant à l’efficacité d’une réduction de la limite imposée, si celle-ci n’est accompagnée d’une présence accrue d’agents de la GRC.

«Les voitures vont de plus en plus vite et il n’y a pas de policiers qui surveillent», lance M. Bourgeois.

Le conseiller Jean-Marc Brideau, membre de l’Autorité policière régionale de Codiac, juge de son côté que les opérations de contrôle sont désormais plus fréquentes.

«Il y a de l’amélioration, note-t-il. On n’a pas eu de service continu pour un moment par manque de policiers disponibles, mais on a maintenant de nouvelles recrues.»

M. Brideau reçoit également de nombreuses plaintes liées aux bruits de circulation excessifs. Certaines voitures et motos émettent un vacarme infernal car leur système d’échappement a été modifié. L’élu reconnaît toutefois que les moyens d’action des gendarmes sont plus limités face à cette problématique.