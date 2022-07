Juillet s’annonce achalandé au Marché des fermiers de Bouctouche

La saison s’annonce achalandée cet été au Marché des fermiers de Bouctouche.

«Ça va bien, affirme la directrice générale du Marché des fermiers de Bouctouche, Rachelle Richard-Collette. On a à peu près de 1100 à 1200 personnes par semaine de façon consistante, depuis la première semaine.»

Elle allègue que la saison touristique a bel et bien commencé.

«Il y a des gens qui ont des chalets ou qui sont campés à Bouctouche. On voit vraiment une différente clientèle à ce temps-ci de l’année. On voit du monde de partout», informe la directrice générale du Marché.

«La saison a très bien débuté. Déjà le 21 mai, on avait le double de ce que c’était en 2021», avait-elle mentionné lors de son passage au conseil municipal de Bouctouche en juin.

Juillet s’annonce occupé pour le centre nerveux de Bouctouche.

«C’est qu’on a beaucoup d’activités aussi à l’extérieur du samedi», mentionne Rachelle Richard-Collette.

Le Marché a bien entamé le mois avec la tenue de la Soirée en Provence le 2 juillet. Une centaine de personnes ont eu droit à un repas à six services dans une atmosphère de bistrot. Une réussite, selon la porte-parole du marché.

«Les gens sont intéressés qu’on en fasse d’autres», affirme-t-elle.

«On est le premier Marché de la terre du mouvement Slow Food au Canada, précise Rachelle Richard-Collette. On a eu cette désignation juste au début de la pandémie. On ne l’a pas encore vraiment célébré. On va regarder à faire quelque chose de spécial», ajoute-t-elle.

En fait, le Marché de Bouctouche est entré officiellement dans le réseau international Slow Food le 10 décembre 2019. En plus d’être le premier Marché de la terre au Canada, il est devenu le 70e dans le monde à faire partie de ce mouvement.

Par cette désignation, le Marché de Bouctouche aidera à mettre en place un système alimentaire durable axé sur la production à petite échelle, offrant aux consommateurs la possibilité de développer une relation plus étroite avec les aliments qu’ils consomment.

L’endroit est également disponible pour d’autres genres d’activités.

«On a deux réceptions de mariage en juillet, informe Rachelle Richard-Collette. Les installations du marché sont tellement bien situées, on veut que ce soit à multi-usages», mentionne-t-elle.

Une expo-santé est prévue au programme dimanche de 11h à 15h.

L’ouverture officielle du Festival des mollusques aura lieu le 16 juillet à 10h avec des chants autochtones et tambour. Il y aura ensuite un concours d’ouverture d’huîtres.

Toujours dans le cadre du Festival des mollusques, le Marché des fermiers et la Société culturelle de Kent-Sud organisent un souper jazzy mollusques le dimanche 17 juillet de 16h à 18h.

«Les marchands trouvent qu’à Bouctouche, les gens vont là pour supporter et ils achètent. Ils vont là avec l’intention d’acheter, comparativement à d’autres marchés. C’est un bon signe, c’est bien pour notre communauté», commente Rachelle Richard-Collette qui encourage fortement l’achat local.

«Lorsqu’on appui local, qu’on achète d’une entreprise locale, il y a plus de 70% de cet argent-là qui est retourné dans l’économie locale», constate-t-elle.