Le départ du Titan serait «dommage, mais pas une question de vie ou de mort» à Bathurst

Les partisans du Titan d’Acadie-Bathurst, tout comme les élus et la communauté d’affaires de la région, se croisent les doigts en attendant de savoir ce qu’il adviendra de la concession de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

L’équipe célébrera lors de la saison 2022-2023 le 25e anniversaire de son arrivée dans le circuit Courteau.

Reste à voir si l’esprit sera à la fête chez les partisans qui se réuniront à l’intérieur de l’enceinte du Centre régional K.C. Irving au cours de la prochaine saison.

Les derniers moments de la saison 2021-2022 n’ont pas laissé entrevoir un avenir des plus prometteurs pour la formation qui a été éliminée au deuxième tour des séries éliminatoires et qui a vu son directeur général Sylvain Couturier être poussé à la démission après 20 ans de services au sein de l’organisation.

L’arrivée probable de l’homme d’affaires québécois Steve Leal dans le décor et qui pourrait bien déménager l’équipe dans la région de Montréal n’a fait qu’ajouter au sentiment d’incertitude qui règne chez les partisans du Titan.

Ces événements surviennent quatre ans après une conquête de la Coupe Memorial et un défilé mémorable qui s’est déroulé en mai 2018 dans les rues de Bathurst.

Grand partisan de l’équipe, Paolo Fongemie est d’avis que les propriétaires de l’équipe devraient émettre des messages plus convaincants en ce qui a trait à leurs intentions envers le Titan.

«Je n’ai pas senti une voix forte disant que l’équipe va rester à Bathurst, ça crée une incertitude chez les partisans et les commanditaires. Ça prend un engagement solide», a confié en entrevue celui qui était maire de Bathurst lors de la conquête historique de la Coupe Memorial en 2018.

«Le départ du Titan serait très dommage, mais ne constituerait pas une question de vie ou de mort pour la région de Bathurst. Quelques industries dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration pourraient cependant en subir les contrecoups», a affirmé Paolo Fongemie.

Selon lui, la pandémie de COVID-19 n’a certes pas aidé l’équipe à améliorer sa situation financière qui était précaire dès le départ.

«Le gouvernement du Québec a offert une aide financière de 12 millions $ aux équipes de la LHJMQ basées dans cette province, mais une telle situation ne s’est pas vue ici au Nouveau-Brunswick», déplore celui qui œuvre maintenant au sein de l’équipe de direction du CCNB.

L’ancien maire de Bathurst a tenu à rappeler que le Titan d’Acadie-Bathurst est l’équipe qui évolue dans le plus petit marché parmi toutes les 60 formations de la Ligue canadienne de hockey, ce qui n’aide pas à la quête d’une stabilité financière. n

La Ville de Bathurst réévalue la pertinence d’aider financièrement le Titan

Le Titan a pu compter en 2021 et en 2022 sur une contribution financière de la Ville de Bathurst. L’équipe a ainsi eu droit à un octroi de 75 000$ provenant de la Taxe sur l’hébergement touristique et à une enveloppe de 100 000$ du Fonds général opérationnel de la Ville.

La municipalité avait aussi procédé la saison dernière à l’achat d’une loge corporative pour fins de promotions touristiques.

Cette aide financière n’a pas été reconduite jusqu’à maintenant.

«Il y a des discussions à cet effet, il faudra voir l’évolution du dossier», a indiqué Luc Foulem, porte-parole de la Ville de Bathurst.

Il faut préciser que cette contribution financière accordée à l’équipe l’année dernière par la municipalité constituait une première dans l’histoire de la concession qui avait toujours évolué par le passé sans aide financière directe de la part de la Ville de Bathurst.

Questionnée par l’Acadie Nouvelle quant à l’avenir du Titan à Bathurst et de son importance pour la vitalité de la région Chaleur, la mairesse Kim Chamberlain a préféré ne pas commenter la situation.

Élus et gens d’affaires se rangent derrière le Titan

La communauté d’affaires et les élus de la région de Bathurst sont sensibles au sort qui attend la concession du Titan d’Acadie-Bathurst.

L’impact économique de l’équipe n’est pas à négliger pour certains commerçants de Bathurst qui pourraient subir les contrecoups d’un éventuel déménagement de la formation.

«La place est pratiquement toujours pleine dans les heures qui précèdent la présentation d’un match du Titan», a confié une employée du pub Cast & Crew, qui est voisin immédiat du Centre régional K.C. Irving.

Le restaurant St-Hubert Express est un autre établissement qui se trouve à proximité du domicile du Titan.

«Le départ de l’équipe ne serait pas une bonne chose pour mon restaurant, mais ça ne signifierait pas nécessairement une baisse très importante des affaires. Je souhaite de tout cœur que le Titan demeure à Bathurst, mais je dois avouer que le hockey mineur a plus d’impact que le Titan dans mes affaires», a confié le propriétaire des lieux, Hervé Mallet.

Partisan inconditionnel et commanditaire de la formation, il admet du bout des lèvres que l’avenir du Titan augure plutôt mal.

La classe politique dans la région Chaleur n’est pas non plus insensible à l’avenir qui attend l’équipe de hockey junior.

«C’est plate, on nage en pleine incertitude et ce n’est pas bon! Au-delà de la perte d’une équipe de hockey et de retombées économiques pour les commerces, j’ai une pensée pour les employés du Centre K.C. Irving qui vont écoper s’il y a un déménagement du Titan», a affirmé René Legacy, le député de Bathurst Ouest-Beresford.

Son homologue d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, dit lui aussi souhaiter le maintien de l’équipe sportive à Bathurst.

«Il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent pour voir ce qui est possible de faire, mais c’est une décision d’affaires au bout du compte. Il y a des emplois directs, mais aussi beaucoup d’emplois indirects qui découlent de tout ça», a indiqué le député fédéral.

Questionnée à son tour par l’Acadie Nouvelle, la Chambre de commerce Chaleur s’est montrée plutôt discrète.

«On entend toutes sortes de rumeurs, mais vraiment rien de concret. Je pense que l’équipe est importante pour la région, et qu’elle joue un rôle économique important pour notre communauté», a affirmé Julie Pinette, la directrice de l’organisme.