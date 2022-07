Le réseau de Rogers connaît des difficultés

Rogers Communications a été frappée par une panne de réseau généralisée qui a laissé de nombreux clients sans service mobile et internet, vendredi matin, en plus de causer des problèmes à la police et aux radiodiffuseurs.

Un avis sur le site web de la société de télécommunications basée à Toronto indiquait que la panne touchait à la fois ses clients de services sans fil et à domicile, en plus du soutien téléphonique et le clavardage.

«Nous sommes au courant de la panne de nos réseaux et nos équipes sont complètement engagées au rétablissement de tous nos services», a déclaré Rogers sur Twitter.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui avait causé la panne, combien de clients avaient été touchés et à quel moment le service pourrait revenir, la porte-parole de Rogers, Chloe Luciani, a renvoyé La Presse Canadienne au message sur Twitter.

La société a promis de partager d’autres mises à jour dès qu’elles seront disponibles, ajoutant: «Nous savons comment il est important pour nos clients de rester connectés.»

Dans la foulée de la panne, la police de Toronto et celle d’Ottawa ont averti que des problèmes de connexion pouvaient avoir un impact sur le service du 911.

«Si votre appel échoue, veuillez réessayer ou appeler à partir d’un téléphone fixe ou cellulaire d’un autre fournisseur», a écrit la police d’Ottawa sur Twitter.

Sur Twitter, Service Canada a écrit que «la panne de courant chez Rogers touche certains centres d’appels et bureaux, y compris des bureaux de passeport».

La panne a aussi causé des soucis à la Société québécoise du cannabis.

«En raison de la panne généralisée sur le réseau de Rogers, les paiements par Interac sont non fonctionnels», écrit la SQDC sur Twitter, précisant que les paiements par carte de crédit et argent comptant fonctionnent adéquatement.

La Ronde, à Montréal, indique que les services de cartes de débit sont interrompus et demande au public de télécharger ou d’imprimer leurs billets avant de se rendre au parc.

CBC Radio, à Kitchener et Waterloo, a signalé que la panne avait affecté sa programmation vendredi matin.

Downdetector, un site web qui surveille les pannes, indique que les gens ont commencé à signaler des problèmes avec le service de Rogers vers 4 h 30, et qu’à 7 h, 20 000 problèmes avaient été enregistrés.

Les clients de Toronto, Kitchener, Moncton, Ottawa et Mississauga ont fait le plus grand nombre de signalements sur le site web, 45 % d’entre eux ayant déclaré une panne totale, 29 % des problèmes d’internet mobile et 26 % des problèmes d’internet fixe.

L’année dernière, l’entreprise a subi une panne massive causée par une mise à jour logicielle qui a laissé les clients sans service.