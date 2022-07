Les cowboys et cowgirls de retour à Saint-Quentin

Après deux années d’absence, Saint-Quentin a renoué avec son côté «cowboy» alors que bat son plein son fameux Festival Western.

«Ça fait du bien de voir les gens, de les savoir au rendez-vous. On sent qu’ils se sont ennuyés.»

Présidente du Festival Western de Saint-Quentin, Nicole Labrie avoue qu’elle avait quelques craintes au fur et à mesure qu’approchait la grande ouverture de l’événement. Après deux ans d’absence, les festivaliers allaient-ils être au rendez-vous?

Ces craintes se sont estompées d’elles-mêmes dès mercredi lors du bingo qui a ouvert les festivités. Une centaine de personnes de plus que prévu se sont pointées.

«On ne s’attendait pas à une telle participation. Il a fallu ajouter des chaises et des tables. Un défi agréable», souligne Mme Labrie.

Et l’achalandage s’est poursuivi ainsi depuis.

«Quand on compare nos chiffres avec ceux de la dernière édition (2019), c’est sensiblement la même chose. On n’est pas en retard. Et ça, c’est un énorme soulagement», ajoute la présidente.

Vendredi soir, une foule appréciable était présente pour la toute première édition du rodéo en soirée.

L’affluence des festivaliers est également palpable du côté du camping. Assis sur son VTT, Guy Pineault sillonne le terrain de camping du site et aide les campeurs à s’installer.

«C’est vraiment occupé, on a des files d’attente par moment et ça commence à être tassé dans le terrain. On a plein de monde qui arrive et qui n’ont pas réservé, alors on leur trouve un spot. C’est l’fun, parce que ça veut dire que ça marche bien. En fait, on est pratiquement complet», souligne-t-il, avouant ne pas être rouillé après deux années d’absence.

Un rodéo

Reste que ce retour en selle a parfois certains airs de rodéos pour ses organisateurs.

C’est qu’habituellement, le festival peut compter sur une centaine de bénévoles pour gérer ses différentes activités et ce qui entoure l’événement (sécurité, stationnement, etc.). Cette année, ils ne sont tout au plus qu’une cinquantaine.

C’est peu pour un événement de cette envergure dont les profits pour la communauté se comptent en millions $.

«Les employeurs ont de la difficulté à se trouver une main-d’œuvre qu’ils rémunèrent. Alors on peut imaginer la difficulté de recruter des gens pour travailler gratuitement. Il faut un lien, un attachement au festival pour être bénévole», note Mme Labrie.

Elle précise que le festival – contrairement aux années passées – n’a plus d’employé à temps plein.

«C’est certain que nos bénévoles – dont nous-mêmes – sont très sollicités, plus qu’à l’habitude. Cela dit, quand on voit que malgré tout ça fonctionne, que les gens ont du plaisir, on oublie ça vite. C’est ça notre paye. Ce qui est encourageant aussi, c’est que plusieurs citoyens nous ont approchés pour l’an prochain. On espère que le retour de notre festival cette année insufflera le goût à la communauté de revenir s’impliquer en grand nombre», mentionne Mme Labrie.

Imprévu

Un imprévu de taille est par ailleurs venu assombrir les festivités. Au cours des derniers mois, l’organisation du festival a été victime d’un vol important d’équipement. Le site de camping et le stade ont en effet été dépouillés de toutes leurs composantes électriques, les fils, les lumières, etc. Le manque à gagner se chiffre en milliers de dollars.

«On ne s’est pas aperçu de ça sur le coup, mais quand on a vu cela, c’était épouvantable. On ne nageait déjà pas dans les profits. Disons qu’on n’avait vraiment pas besoin de ça. Heureusement, on a pu compter sur de généreux donateurs qui nous ont permis de tout remettre en place avant l’ouverture du festival», explique Mme Labrie.

Le Festival Western se poursuit jusqu’à dimanche. La deuxième partie du rodéo sera présentée samedi, tout comme le grand party du festival ainsi que le concours Miss Cowgirl Atlantique. Dimanche, les festivaliers pourront assister, entre autres, à un autre événement populaire, soit la tire de chevaux.