Un homme soupçonné d’irrégularités financières s’élevant à plus de 1 million $

Un homme fait face à des accusations à la suite d’une enquête sur des irrégularités financières s’élevant à plus de 1 million $.

En août et septembre 2019, deux plaignants ont communiqué avec la GRC au sujet d’allégations de fraude contre une personne. En novembre 2019, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick a contacté la GRC afin de fournir de l’information au sujet de plusieurs plaintes pour fraude concernant la même personne, et la police a commencé à enquêter. En septembre 2020, le Groupe des crimes financiers de la GRC a pris la relève de l’enquête.

Le 2 mars 2022, un homme de 57 ans a été arrêté à Edmundston. Il a depuis été libéré sous certaines conditions.

Le 4 juillet, Daniel Bard, de Saint-Basile, a été accusé de: fraude de plus de 5000$ (5 chefs d’accusation), vol de plus de 5 000$ (5 chefs d’accusation), tentative de fraude (1 chef d’accusation), tentative de vol, possession de biens criminellement obtenus (6 chefs d’accusation) et de blanchiment de produits de la criminalité.

Daniel Bard comparaîtra de nouveau en cour le 23 septembre 2022.