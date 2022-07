Caraquet: la communauté 2ELGBTQIA+ acadienne revient célébrer sa fierté

La communauté 2ELGBTQIA+ acadienne revient célébrer sa fierté dans les rues de Caraquet dans le cadre de la sixième édition d’Acadie Love, du 14 au 17 juillet.

Né en 2017, le festival de la fierté 2ELGBTQIA+ de la péninsule Acadie Love revient pour la sixième fois, dans un mode complètement en présentiel après deux années, en pleine crise sanitaire, où les organisateurs ont privilégié les méthodes virtuelles et hybrides.

Cette année, le festival proposera de nombreuses activités. Le jeudi 14 juillet sera d’ailleurs une journée consacrée au céramiste reconnu Léopold L. Foulem, avec la diffusion d’un documentaire à son sujet de la cinéaste de Caraquet Renée Blanchar ainsi qu’un vernissage de l’exposition Hommes et jeunes hommes à la galerie d’art Bernard-Jean.

Plusieurs activités de sensibilisation animées par des personnalités comme Silvan Agius, René Cormier, France Daigle et Phillie Drouin. Il y aura aussi le samedi 16 juillet un enregistrement du podcast Entre 2 Lèvres animé par les drag queens Rainbow et Mona de Grenoble, avec comme invitée l’humoriste Coco Belliveau.

Il y aura aussi plusieurs spectacles, dont un gratuit du groupe Écarlate sur la plage Foley, le 14 juillet, une soirée humour et trivia au Carrefour de la mer, le 15 juillet, et un spectacle du groupe Spices Drags, une reprise des Spice Girls avec des drag queens, qui sera présenté aussi au Carrefour le 16 juillet.

Un grande nouveauté cette année est le Drag Brunch qui conclura le festival, le 17 juillet, dans le foyer du Centre culturel de Caraquet. Le public pourra profiter d’un brunch en compagnie de drag queens célèbres, le tout avec des performances musicales.

Un rallye sur la Véloroute aura aussi lieu pendant la durée du festival.

Une fête de sensibilisation

Pendant son mandat de maire de Caraquet de 2012 à 2021, Kevin J. Haché a participé à la création de cet évènement, étant lui-même un membre de la communauté LGBT+. C’était une première pour une communauté rurale francophone du Nouveau-Brunswick. Il a depuis servi de modèle pour d’autres communautés.

«Je suis toujours fier de dire que Acadie Love, c’est la seule fierté francophone à l’est du Québec», déclare-t-il.

Quelque chose de primordial pour lui était que les personnes à l’orientation sexuelle minoritaire qui vivent dans la région puissent être confortables dans leur peau et avoir un moment pour célébrer ce qu’ils sont.

«Le plus important d’une fierté comme ça à Caraquet c’est que voir dans une petite communauté que l’on peut vivre, on peut s’afficher, on peut être qui on veut et on se donne le droit d’aimer n’importe qui», ajoute-t-il.

Une des volontés du directeur était de ne pas avoir de parades pour cet événement. Même si certaines activités invitent les citoyens à être dans une ambiance festive, le festival cherche aussi à sensibiliser sur les conditions de la communauté 2ELGBTQIA+.

Cette année, la marraine de l’événement est Anabelle Hébert, une humoriste de la relève originaire de Shippagan qui habite à Caraquet. Elle avait déjà animé une soirée Trivia lors de la précédente édition et refait la même chose cette année avec en plus une soirée d’humour.

Pour elle, Acadie Love est un événement important pour les personnes de tous âges.

«C’est vraiment important, surtout pour les jeunes, affirme-t-elle. Je pense que ça leur prend des mentors pour réaliser que c’est possible de faire une belle vie peu importe leur orientation. Ils peuvent s’identifier et réaliser qu’ils ne sont pas seuls et que c’est normal ce qu’ils vivent.»

Dans une période où les droits des minorités font face encore à de nombreux problèmes, un événement comme Acadie Love qui célèbre la fierté d’être différent est important.

«Il ne faut pas reculer comme d’autres endroits dans le monde le font, souligne Anabelle Hébert. Il faut continuer d’aller de l’avant et garder notre beau statut positif.»