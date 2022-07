Festival des pêches et de l’aquaculture de Shippagan: c’est parti!

Le Festival des pêches et de l’aquaculture de Shippagan a officiellement ouvert ce samedi 9 juillet avec l’intronisation du maire de Le Goulet à l’ordre du pêcheur de Shippagan.

La 61e année du Festival des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick à Shippagan a commencé le samedi 9 juillet sur le quai de Shippagan. Le maire de la ville Kassim Doumbia et plusieurs autres dignitaires étaient présents pour la cérémonie d’ouverture. Parmi ces personnes se retrouvait Paul-Aimé Mallet, le maire du village de Le Goulet. Sa présence était d’une grande importance, car la cérémonie servait à l’introniser dans l’ordre du pêcheur de Shippagan pour sa carrière et son implication dans le milieu de la pêche.

Car avant d’avoir été maire du village en 2014, Paul-Aimé Mallet a et continue de travailler dans le milieu de la pêche depuis plus de 50 ans. Il a pêché de nombreuses espèces, comme le homard, le maquereau et très récemment le flétan. Il a aussi la réputation d’être l’un des meilleurs brocheurs de filet de Le Goulet.

Un longue carrière qui continue

Il a aussi œuvré dans le milieu de la pêche dans différents niveaux, en étant notamment l’un des fondateurs de l’Union des pêcheurs des Maritimes. Il était dans cette organisation le représentant des pêcheurs de Le Goulet, président du local un, regroupant les pêcheurs de Néguac à Grande-Anse, trésorier, vice-président et président. Il fut membre de cette organisation pendant 35 ans. De plus, il a été président de l’administration portuaire de Le Goulet, ayant travaillé sur la restauration du quai du village pour un coût de 30 millions $. Il reçoit en 1990 le prix de l’excellence nationale pour les administrations portuaires du ministère fédéral des Pêches.

«Paul-Aimé a apprivoisé la mer pendant 58 années, œuvré dans le développement des pêches locales et nationales pendant 48 ans et dix ans dans le domaine municipal. En lui décernant l’ordre du pêcheur, le Festival honore plus qu’une personne. Il rend hommage a toute une communauté de pêcheurs et au village de Le Goulet, notre Acadie sur mer», a déclaré la conseillère de Le Goulet Éda Roussel dans son discours en hommage à Paul-Aimé Mallet.

Un programme rempli pour le Festival

Le festival proposera plusieurs activités dans la semaine. Les enfants pourront notamment s’amuser dans des jeux gonflables à la piscine régionale de Shippagan et au Parc du Centenaire ou bien profiter de bains familiaux à la piscine. Il y aura aussi le Cirque Campbell qui sera présent du mardi 12 juillet au dimanche 17 juillet.

La Maison de la Culture Inc proposera aussi du divertissement, dont l’exposition de peinture de Simonne Duguay à la P’tite Église qui se tiendra pendant toute la durée du festival.

Parmi les grosses activités, il y aura la Couronnement de la reine de la péninsule le dimanche 10 juillet, un Challenge aux pêcheurs le soir du 12 juillet au Centre Rhéal-Cormier, un gala de lutte mettant en scène Marko Estrada le mercredi 13 juillet au Centre Rhéal-Cormier aussi et un concert intime de Line Richard et André DeCoste qui aura lieu les soirs du 13 et 14 juillet à la P’tite Église.