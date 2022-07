Boucle Atlantique pour 2030: Dominic LeBlanc est optimiste, Blaine Higgs l’est moins

Le ministre Dominic LeBlanc demeure optimiste au sujet de l’achèvement de la Boucle Atlantique, un énorme réseau d’échange d’énergie interprovincial. Le premier ministre du N.-B., Blaine Higgs, doute toutefois que le projet puisse être complété à temps pour 2030.

Ce projet, qui coûtera plusieurs milliards de dollars et qui pourrait prendre environ huit ans à mettre sur pied, contribuerait à combler les besoins en énergie du N.-B. et de la Nouvelle-Écosse lorsque les deux provinces devront cesser de produire une partie de leur électricité au charbon, en 2030.

La première phase du projet consiste à augmenter la capacité de transmission d’énergie entre le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.

En janvier 2021, le ministre des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc laissait entendre que la construction pourrait bientôt commencer.

«Dans mon imagination, si on peut arriver à une entente avec les provinces dans les prochains mois, il n’y a pas de raison de retarder le début des travaux», avait-il affirmé en entrevue.

Les provinces et le gouvernement fédéral sont toujours d’accord pour réaliser le projet, mais planchent depuis des mois sur des questions techniques et financières. La semaine dernière, les quatre premiers ministres de l’Atlantique ont pressé le gouvernement fédéral de clarifier combien il déboursera pour financer la construction.

Lors d’une nouvelle entrevue vendredi, le ministre Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités affirme qu’il est toujours optimiste: les nouvelles lignes de transmission seront prêtes à temps, même si les coûts et les détails techniques du projet n’ont pas encore été précisés.

«Je n’ai aucune raison d’être pessimiste quant à l’entrée en vigueur des nouvelles lignes de transmission avant 2030, cependant Énergie NB, NS Power et Hydro Québec doivent travailler vite, ne doivent pas perdre de temps. L’échéancier est serré, il n’y a aucun doute. Mais d’après ce que les experts nous ont dit, c’est tout à fait réaliste de penser que ça pourrait être mis en place avant 2030.»

Le premier ministre du N.-B., Blaine Higgs, ne semble pas partager l’optimisme du député de Beauséjour. En entrevue cette semaine, il affirme que plusieurs détails sont encore inconnus.

«À ce point-ci, il y a la date (de 2030) et c’est à peu près tout ce qu’il y a. (…) Je suis très inquiet qu’on ne pourra pas atteindre l’échéancier, ou le coût, ou l’apport en énergie. C’est ma préoccupation principale, il faut établir les priorités et se demander: est-ce qu’on peut atteindre cela, et pouvons-nous le faire à temps? Et si on ne le peut pas, où sont les lacunes et comment doit-on les résoudre?»

La Boucle Atlantique serait un vaste réseau de transfert d’énergie qui permettrait aux provinces maritimes de s’approvisionner en énergie à l’aide des surplus en énergie du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador. – Archives

Cap sur le budget 2023

Le ministre Dominic LeBlanc veut pouvoir présenter un plan concret au conseil des ministres au début 2023, à temps pour le prochain budget fédéral – y compris des détails sur la participation financière du gouvernement du Canada.

Le ministre affirme toutefois que pour finaliser la planification du projet, il revient aux provinces de fournir des informations techniques et financières à Ottawa. Mais jusqu’à récemment, les discussions étaient «beaucoup plus avancées» avec le Québec et la Nouvelle-Écosse qu’elles ne l’étaient avec le N.-B., selon lui.

«À date, la Nouvelle-Écosse et le Québec sont beaucoup plus engagés à fournir des détails techniques et économiques.»

Mais il se dit rassuré par une rencontre entre le conseiller fédéral Serge Dupont et des représentants du N.-B. ayant eu lieu à Fredericton, il y a quelques semaines. M. Dupont est un consultant embauché par le gouvernement fédéral pour agir comme négociateur entre les provinces.

«Il était beaucoup plus encouragé que les détails techniques et les plans d’affaires qu’on attend d’Énergie NB sont en train d’être préparés et qu’on allait avoir les renseignements nécessaires pour procéder», affirme Dominic LeBlanc.

L’Acadie Nouvelle a demandé des détails à Énergie NB sur la nature de ces documents et sur le délai mentionné par le ministre.

«Énergie NB travaille actuellement en collaboration avec le gouvernement fédéral et ses homologues dans le cadre du projet éventuel de la boucle de l’Atlantique. Le Nouveau-Brunswick est essentiel à ce projet puisqu’il compte deux éléments à étudier – les interconnexions vers le Québec et vers la Nouvelle-Écosse, alors que les autres services publics en question n’en ont qu’un», indique Dominique Couture, porte-parole d’Énergie NB, par courriel.

Le ministre LeBlanc affirme aussi que le congédiement du PDG d’Énergie NB, Keith Cronkhite, est «un peu inquiétant».

«J’espère que ça ne va pas engendrer des retards, parce qu’il y a (quelques) semaines, la rencontre était très constructive.»

Mais Énergie NB ne s’attend pas à ce que cela affecte sa participation à ce projet, selon la porte-parole.