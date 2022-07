La communauté musulmane de Moncton veut s’offrir un centre communautaire et religieux

La communauté musulmane de Moncton entend se bâtir un nouveau lieu de culte et lieu de vie au nord de la ville pour accompagner sa croissance rapide dans la région.

Un groupe de fidèles tente de donner vie au Centre communautaire Al Salam qu’ils souhaitent voir sortir de terre au cours des prochaines années.

La première phase de construction inclut la construction d’une nouvelle mosquée pour les cinq prières quotidiennes, les mariages et les funérailles, des salles de classe destinées à l’enseignement du Coran et de l’arabe, d’une bibliothèque, d’une pièce dédiée les arrangements funéraires et d’une garderie.

«Nous souhaiterions terminer la première phase au bout de trois ans, si les choses continuent à ce rythme ça ne devrait pas être un problème», indique Dr Victor Quartey, l’un des initiateurs du projet.

On souhaite notamment y développer des activités de counselling, des ateliers et séminaires, et autres programmes destinés aux jeunes et aux nouveaux arrivants.

Une campagne de financement a déjà permis d’amasser près de 450 000 $ jusqu’à présent, un montant suffisant pour réaliser l’achat du terrain. Le groupe espère finaliser prochainement l’achat d’une parcelle de 3,75 acres le long de la rue de Fiedmond, aux abords de l’autoroute Transcanadienne.

Les célébrations de l’Aïd el-Kébir ont rassemblé plusieurs centaines de personnes dimanche à Riverview. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Les plans préliminaires du Centre communautaire Al Salam. – Gracieuseté

La seconde phase comprendrait l’ajout d’un gymnase qui disposerait d’horaires réservés pour les femmes et pour les hommes et permettrait l’organisation de rassemblements religieux et d’activités sportives. La création d’une école islamique privée accueillant des élèves à plein temps et disposant d’un curriculum approuvé par le gouvernement, et le développement d’une banque alimentaire sont également dans les cartons.

La construction d’un espace commercial constitue la dernière étape du plan de ce projet dont le coût total avoisine les quatre millions de dollars. «Nous avons besoin d’un endroit qui permette de guider les nouveaux arrivants, de les aider à trouver des opportunités d’emploi et de garder les traditions intactes parmi la jeunesse», lance Anas Iqelan, l’un des bénévoles rencontrés dimanche lors des célébrations de l’Aïd el-Kébir.

Selon l’Association musulmane de Moncton, le nombre de croyants a plus que triplé depuis 2016, la région compterait près de 6 000 personnes de confession musulmane. «On n’aurait pas pu imaginer ça il y a quelques années, de plus en plus de familles s’installent ici et la communauté s’agrandit», souligne Dr Quartey.

La mosquée située sur la rue High est désormais trop étroite pour l’accueil de grands rassemblements. Faute d’espace, la prière marquant la fin du ramadan s’est tenue dans le stationnement du Colisée de Moncton puis dans l’Aréna Kay au cours des deux dernières années.

Sur son site, l’organisation décrit le futur Centre Al Salam comme un lieu destiné à «répondre aux besoins religieux, éducatifs, sociaux, culturels et communautaires de la population musulmane croissante de la ville». La volonté d’offrir aux jeunes musulmans une «bonne compagnie et un environnement sain» et les tenir éloignés des «tentations» et des «activités dangereuses», figure parmi les motivations affichées.

Elle explique vouloir créer «un lieu axé sur la communauté qui rassemble un groupe de fidèles qui seront des voisins aimables et serviables envers la communauté locale environnante et soutiendront une atmosphère de paix, de tolérance et de partage intercommunautaire.»

«Les discussions exprimant des idées ou des attitudes qui soutiennent le racisme, la misogynie, le terrorisme, l’extrémisme ou toute forme de discours de haine, qu’ils soient oraux, écrits ou multimédias, ne seront pas autorisées dans ce centre. Les événements et les discussions à caractère politique ne sont pas autorisés.»