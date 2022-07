Panne chez Rogers: une absence de communications qui fait réfléchir

La panne majeure qui a paralysé, vendredi, le géant des télécommunications Rogers a contribué à isoler certaines communautés ne jouissant pas d’une couverture cellulaire adéquate.

C’est le cas, entre autres, d’une portion de la municipalité d’Atholville.

Le maire de l’endroit, Jean-Guy Levesque, en sait quelque chose. Lui-même résident du secteur Val-d’Amour, il a été privé vendredi, comme bon nombre de ses concitoyens abonnés à Rogers, des services de câbles, d’internet et de téléphonie résidentielle. Mais comme le signal cellulaire est mauvais dans cette localité – pour ne pas dire carrément inexistant par endroit – ce dernier n’avait plus aucune façon de contacter qui que ce soit.

«On a des personnes d’un certain âge, aux prises avec des problèmes de santé et de mobilité, qui se sont soudainement retrouvés sans aucun moyen de communiquer avec leur proche ou les services d’urgence. C’est extrêmement préoccupant comme situation, et pourtant on n’est pas situé dans le milieu de la forêt, on est à peine à dix minutes de Campbellton», estime M. LevesqueSelon lui, la situation survenue vendredi démontre l’ampleur de la problématique de l’absence de couverture cellulaire dans les zones rurales.

«Là, on a été chanceux, car la panne a duré un peu moins de 24h. Mais imaginons un instant qu’elle ait été plus longue. C’est la sécurité des gens qui est en jeu. Cet incident va définitivement nous donner des munitions lors de prochaines conversations avec les élus. C’est l’exemple parfait de l’importance d’une bonne couverture», ajoute le maire.

Car l’absence d’un réseau cellulaire digne de ce nom À Val-d’Amour/Saint-Arthur n’est pas un nouveau dossier en soi. Cela fait quelques années que les intervenants de cette région, dont M. Levesque, effectuent des pressions afin de l’améliorer. Aux dires de celui-ci, ce qui complique la situation pour Val-d’Amour c’est que la communauté se trouve – comme son nom l’indique – dans une vallée, donc au bas de montagnes.

«On a fait des démarches, rencontré des responsables de compagnies, obtenu des estimés. Bref, ça nous coûterait 350 000$ pour construire une tour cellulaire, et à ce prix on ne nous garantit même pas que tout notre secteur sera couvert», explique M. Levesque.

Val-d’Amour n’est d’ailleurs qu’un endroit parmi plusieurs autres où la couverture cellulaire fait défaut au Restigouche. Dans certaines zones à Balmoral, le signal est passablement mauvais. On perd ce dernier sur de longues distances sur la route 17 entre Glencoe et Kedgwick. La problématique est également partagée dans d’autres communautés de la province. Selon M. Levesque, les gouvernements provinciaux et fédéraux doivent définitivement s’impliquer afin de corriger cette situation.

«Les coûts sont tout simplement trop élevés pour les petites communautés. C’est bien qu’on investisse des millions pour l’accès à la haute vitesse, mais on ne devrait pas négliger l’importance d’un réseau cellulaire fiable. En 2022, il me semble que ce serait la moindre des choses d’avoir accès à ce service, même en région plus rurale», dit-il.