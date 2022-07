Un retour prometteur pour le Festival Western de Saint-Quentin

Il est encore trop tôt pour tracer un bilan définitif de la 36e présentation du Festival Western de Saint-Quentin. Toutefois, le retour après deux années d’absence semble être une réussite.

«On est très content de la réponse de la communauté et des festivaliers venus de partout en province. Ç’a vraiment dépassé nos attentes».

C’est avec soulagement que Nicole Labrie, présidente du comité organisateur du Festival Western, a tracé dimanche un bilan provisoire des cinq jours d’activités du plus grand événement du genre dans les Maritimes. À première vue, tout est positif. On estime que l’achalandage aux activités a été supérieur à celui de 2019.

«On a atteint des assistances qu’on n’avait pas vues depuis quelques éditions. Nos principales attractions ont très bien fonctionné. On a notamment dépassé nos projections de 400 personnes pour notre concours Miss Cowgirl Atlantique, un constat pratiquement similaire pour nos rodéos. Les petits changements qu’on a apportés semblent ainsi avoir été bénéfiques», souligne la présidente qui voit ces données comme un bon présage pour 2023.

«On a reçu plusieurs commentaires de festivaliers qui ont apprécié leur séjour et qui promettent d’être au rendez-vous l’an prochain. Maintenant, ce sera à nous de faire notre travail afin de convaincre les gens de s’impliquer davantage au niveau du bénévolat. Le fait d’avoir vécu une édition aussi bonne jouera certainement en notre faveur», espère Mme Labrie.

Un festival sans embûche, ça n’existe pas. Il se produit toujours un imprévu qui vient chambouler le cours des choses. Pour cette 36e édition, le plus grand – et non le moindre – a sans l’ombre d’un doute été la panne généralisée de Rogers. Une panne qui a paralysé en partie la billetterie ainsi que certains réseaux bancaires.

«Ce fut un défi de taille de naviguer là-dedans vendredi dernier, car on s’entend que pour un festival, on a besoin d’un réseau et d’argent. Mais on a quand même pu s’organiser sans trop de désagréments», indique Mme Labrie.

Du côté de la municipalité, le soulagement est presque aussi grand que celui du comité organisateur.

«D’une incertitude, le festival s’est transformé en succès», confie la mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers.

Celle-ci craignait en effet il y a quelques mois que le festival n’ait pas lieu, et ensuite que les festivaliers l’aient oublié, qu’ils s’en soient désintéressés.

«Heureusement, c’est le contraire qui s’est produit dans les deux cas. Non seulement le comité a réussi à mettre sur pied une excellente programmation, mais les gens sont revenus en grand nombre vivre ce grand retour avec nous. Ça fait vraiment chaud au cœur», souligne-t-elle.

Il faut dire que le festival est un véritable moteur économique pour la région. Lors de ses belles années, on estimait les retombées économiques de l’événement à plus de 2 millions $ dans la communauté. Selon Mme Somers, l’absence de l’événement s’est fait ressentir dans les commerces locaux. Son retour implique du coup des entrées d’argent plus que bienvenu dans leurs coffres.

«Ces deux dernières années, c’était le calme plat au niveau touristique, pour ne pas dire la famine», soutient Mme Somers.

Celle-ci soutient que les hausses d’achalandage répertorié durant cette période au parc du Mont Carleton ou encore l’hiver avec l’industrie de la motoneige sont loin d’avoir compensé l’absence du festival.

«Notre principale attraction touristique, c’est définitivement la semaine du Festival Western. C’est littéralement Noël en juillet pour nos commerces. Ce qui a aidé nos commerces à passer au travers, à demeurer à flot, c’est vraiment notre secteur industriel. Sans nos industries, ç’aurait été une catastrophe», dit Mme Somers.