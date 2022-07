Moncton: l’optimisme revient au centre-ville

Les gens reviennent au centre-ville de Moncton après plus de deux ans de pandémie. Pour soutenir le phénomène, la ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada Atlantique, Ginette Petitpas Taylor, a accordé 350 000$ à une initiative de promotion des entreprises locales.

La Chambre de commerce pour le Grand Moncton (CCGM) lancera la Tournée estivale branchée avec l’aide du financement fédéral.

Du 15 juillet au 30 septembre, cinq ambassadeurs voyageront à bord de véhicules électriques pour entrer en contact avec plus de 2000 propriétaires d’entreprises, rencontrer leurs clients et promouvoir les événements qui se déroulent dans les centres-villes de la province.

La tournée se terminera par le Festi-Local, événement où les entreprises visitées pendant la tournée pourront venir à Moncton afin d’offrir leurs produits et célébrer les commerces du Nouveau-Brunswick.

«La Tournée estivale branchée contribuera à donner un nouveau souffle à nos communautés, grandes et petites, à raviver nos centres-villes et à encourager les résidents et les visiteurs à venir profiter de tout ce que nos entreprises ont à offrir», a déclaré la ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada Atlantique (APECA), Ginette Petitpas Taylor.

Elle a précisé que le gouvernement du Canada soutient des projets communautaires comme celui de la CCGM grâce à l’initiative Redécouvrir nos centres-villes, lancé en mars. L’APECA dispose ainsi de 10 millions $ pour financer des organisations sans but lucratif qui élaborent des initiatives de marketing et de promotion d’activités.

Retrouver la croissance

Le directeur général de la Chambre de commerce pour le Grand Moncton, John Wishart, lancera la Tournée estivale branchée avec l’aide d’un financement fédéral. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

Le directeur général de la CCGM, John Wishart, se réjouit de cette aide.

«Après plus de deux ans de difficultés économiques causées par la pandémie, nos centres-villes ont besoin de soutien. L’initiative Redécouvrir nos centres-villes de l’APECA est l’antidote parfait à nos maux économiques», dit-il.

M. Wishart s’est inquiété d’une diminution du nombre de travailleurs et de touristes au centre-ville de Moncton en 2020 et en 2021. La situation est toutefois moins sombre aujourd’hui.

Le taux d’inoccupation des bureaux de la zone a augmenté du troisième trimestre 2020 jusqu’au troisième trimestre 2021, passant de 12% à 15% environ. Il a baissé durant les deux trimestres suivants pour atteindre 14%, selon le groupe de conseil en immobilier d’entreprise, CRBE.

Même chose pour les hôtels de Moncton. Leur nombre de locations de chambres a doublé de janvier à mai 2022 par rapport à la même période en 2021. Il reste inférieur de 22% à celui des cinq premiers mois de 2019, selon le ministère du Tourisme du Nouveau-Brunswick.

«Nous espérons que le nombre de logements construits au centre-ville va compenser ces pertes, exprime M. Wishart. Je suis optimiste. Le soir de la fête du Canada, il y avait des milliers de personnes dehors. Il y a un désir de se socialiser et d’être au centre-ville.»

Aider les PME

Danielle Gauvin, la propriétaire des deux boutiques de l’enseigne The Wellness Exchange, à Moncton et à Dieppe, trouve que des projets comme la Tournée estivale branchée sont cruciaux pour les petites entreprises locales. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

Danielle Gauvin, la propriétaire des deux boutiques de l’enseigne The Wellness Exchange, à Moncton et à Dieppe, a constaté la diminution des passants après le lancement de son entreprise en 2020. Elle souligne cependant sa capacité d’adaptation (pour mettre en place des services de livraison et de service au volant).

«Il y a eu un soutien pour le commerce local, appuie-t-elle surtout. Nous vendons de la viande et des œufs produits au Nouveau-Brunswick, par exemple. Nous avons donc été capables de les fournir à la communauté alors qu’il y a eu des problèmes d’approvisionnement ailleurs.»

Mme Gauvin pense que des projets comme la Tournée estivale branchée sont cruciaux pour le succès des petites entreprises.

«Ils nous donnent une exposition que nous n’aurions pas nécessairement sans eux, affirme-t-elle. Et ils nous donnent un accès à un marketing, que nous n’aurions peut-être pas la possibilité de nous payer. Ils nous permettent aussi d’entrer en contact avec d’autres entreprises de la province. Ils sont très encourageants.»

Encourager les habitants

Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, qui essaye de développer le cœur de sa communauté depuis longtemps, applaudit aussi le projet de Tournée estivale branchée.

«Ça va renforcer la publicité qui existe déjà pour notre centre-ville qui est en croissance continue, déclare-t-il. C’est important que les gens y reviennent au niveau d’avant la pandémie. Lors du dernier Mercredi Show, la température n’a pas aidé. Mais les gens retourneront à la place 1604, je suis confiant.»

M. Lapierre croit que le centre-ville de Dieppe est plus facile à revivifier que celui de Moncton.

«Tout est plus centré, dans un rayon de seulement 700 mètres, il y a donc une masse critique, décrit-il à propos de sa Municipalité. À Moncton, il y a 1,5 km de centre-ville!»