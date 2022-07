COVID-19: les 18 à 49 ans peuvent maintenant recevoir une deuxième dose de rappel

Alors que la Santé publique du Nouveau-Brunswick annonce que la deuxième dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 sera disponible pour tous les Néo-Brunswickois de plus de 18 ans, la médecin-hygiéniste en chef refuse de dire si la province est bel et bien confrontée à une septième vague de la pandémie.

Face à l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 observé au Nouveau-Brunswick depuis quelques semaines, la Santé publique a annoncé mardi qu’elle élargissait l’accessibilité de la deuxième dose de rappel (la quatrième au total) du vaccin aux citoyens de plus de 18 ans.

Les citoyens qui ont reçu leur première dose de rappel il y a plus de cinq mois pourront donc se rendre dans une pharmacie de la province afin de recevoir la deuxième.

D’après la médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Dre Jennifer Russell, c’est l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 observés chez nous et ailleurs au pays qui a motivé la décision.

«Le nombre de cas de COVID-19 augmente, et le risque pour les gens du Nouveau-Brunswick augmente donc lui aussi, a-t-elle déclaré. La vaccination est notre meilleur moyen de défense contre la maladie grave. Élargir l’admissibilité aux doses de rappel permettra d’offrir aux gens une protection supplémentaire.»

Dre Russell ajoute qu’il s’agissait aussi d’une manière d’harmoniser la politique de vaccination du Nouveau-Brunswick avec celle de la majorité des autres provinces canadiennes.

Fin juin, une porte-parole du ministère de la Santé avait indiqué que le gouvernement provincial attendrait des recommandations du Comité consultatif national sur l’immunisation (CCNI) avant de prendre une décision quant à la possibilité d’étendre l’admissibilité de la deuxième dose de rappel.

Les recommandations du CCNI n’ont pas changé depuis.

Augmentation de 140% des cas en trois semaines

Les données publiées mardi après-midi à l’occasion de la plus récente mise à jour hebdomadaire sur la COVID-19 indiquent que le nombre de cas de coronavirus continue de grimper au Nouveau-Brunswick.

Entre le 3 juillet et le 9 juillet, la Santé publique a enregistré 2465 nouveaux cas de COVID-19. Parmi ceux-ci, 1044 ont été confirmés par un test moléculaire. Les 1421 autres nouvelles infections ont été signalées à grâce à des tests rapides.

Il y a une semaine, la province signalait 1915 nouvelles infections. La semaine précédente, soit du 19 au 25 juin, on rapportait plutôt 1025 nouveaux cas.

C’est donc dire que depuis trois semaines, le nombre de nouvelles infections à la COVID-19 a augmenté de 140%.

La semaine dernière, la Santé publique avait indiqué que ces tendances laissaient croire que le Nouveau-Brunswick faisait potentiellement face à une nouvelle vague de COVID et promettait de faire le point sur la question lors de la mise à jour hebdomadaire du 12 juillet.

Mardi, Dre Russell a plutôt parlé d’un problème de définition de ce que constitue une vague de COVID-19.

«C’est assurément une augmentation de l’activité de la COVID-19. Le problème avec le mot vague c’est qu’il y a différentes définitions et les gens définissent ce qu’est une vague de manière différente», a-t-elle lancé.

L’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique ont récemment indiqué être confrontés à une 7e vague de COVID-19. Les données les plus récentes indiquent aussi que plusieurs autres provinces, notamment l’Alberta, la Saskatchewan et l’Île-du-Prince-Édouard, pourraient elles aussi être dans la même situation.

D’après Dre Russell, les consignes de la Santé publique restent les mêmes qu’il y ait ou non une nouvelle vague de COVID-19.

«Ça ne change pas les messages: il faut protéger le système de santé parce qu’il y a de nombreux travailleurs de la santé qui vont prendre des vacances méritées. Le message est donc de se faire vacciner s’il y a plus de cinq mois qui sont passés depuis la dernière dose de votre vaccin», a-t-elle expliqué, ajoutant que les Néo-Brunswickois peuvent aussi se protéger en se lavant les mains, en portant un masque et en pratiquant la distanciation physique.

Les hospitalisations à la baisse

Le nombre d’admissions à l’hôpital associé à la COVID-19 est passé de 22 à 15 depuis la dernière mise à jour hebdomadaire. Les hospitalisations actives ont elles aussi diminué, passant de 19 à 17. Samedi, il y avait deux personnes hospitalisées à l’unité des soins intensifs en raison du virus.

En raison de l’augmentation du nombre d’infections observées dans la province au cours des dernières semaines – les sous-variants d’Omicron BA.4 et BA.5 étaient responsables de plus de 75% des nouveaux cas depuis une semaine – Jennifer Russell prédit que le «nombre de cas qui sont hospitalisés va augmenter».

Le Nouveau-Brunswick a aussi enregistré quatre décès supplémentaires en raison de la COVID-19, portant le total des personnes emportées par la maladie à 433.