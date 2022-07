Développement du Parc du Petit-Sault: les citoyens d’Edmundston invités à se prononcer

Le développement d’un plan d’aménagement pour le Parc du Petit-Sault, situé au centre-ville d’Edmundston, est passé à une autre étape récemment alors que l’on a demandé aux citoyennes et citoyens de se prononcer sur le projet.

C’est par l’entremise d’un sondage que la Ville d’Edmundston a demandé à ses habitants de donner leur opinion au sujet des installations et activités en place, en plus de suggérer de nouvelles idées qui pourraient être mises à profit afin d’améliorer le parc public.

Selon la Municipalité, le Parc du Petit-Sault est l’un des plus importants espaces verts de la communauté.

Il renferme plusieurs infrastructures importantes incluant: la piscine Lions, des modules de jeux pour enfants, le Stade Bill-Turgeon, la Place des artisans, le pont piétonnier Bernard-Valcourt, un sentier de marche, le Fortin du Petit-Sault, le parc canin, le Boisé des Baraques, des salles de toilettes publiques et plus encore.

Un parc de planche à roulettes viendra s’ajouter aux installations l’année prochaine.

Le maire d’Edmundston, Éric Marquis, avait, relativement parlant, comparé le Parc du Petit-Sault à Central Park, à New York, étant donné qu’il est celui que l’on associe le plus souvent à la ville.

Il avait aussi mentionné, lors d’une entrevue précédente, que le projet de revitalisation du Parc du Petit-Sault allait être exécuté de façon progressive.

Cela a commencé par l’embauche d’une firme d’experts en aménagement et en planification urbaine. Un contrat de plus de 50 000$ a été accordé à l’entreprise BC2 Groupe conseil, il y a quelques semaines.

Les résultats de l’étude devraient être dévoilés au cours de l’automne en vue de la préparation du prochain budget de la Municipalité.

Le sondage se veut donc une étape supplémentaire afin de faire participer la population en vue de la préparation de son plan d’aménagement.

«Étant donné la popularité du parc et l’âge de ses infrastructures, la Municipalité veut s’assurer que les divers éléments du Parc du Petit-Sault continuent de répondre aux besoins de la communauté et ainsi entamer une démarche pour mettre à jour le plan directeur du parc. Un court sondage a été développé afin de recueillir vos impressions et commentaires à propos du Parc du Petit-Sault. Cette démarche est très importante pour la Municipalité, et les réponses recueillies aideront à développer une vision à long terme pour le développement du parc et de ses composantes», peut-on lire dans un communiqué de la Ville.

Notons que la participation à ce court sondage est sur une base volontaire et que les réponses individuelles demeureront confidentielles.

Seuls les résultats globaux seront dévoilés afin de définir une vision pour le développement de notre parc. Les gens ont jusqu’au 15 juillet pour participer au Sondage Parc du Petit-Sault, disponible sur le site web de la Ville d’Edmundston.