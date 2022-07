Fin des programmes de fidélités lors d’achat de médicaments

À compter de mercredi (13 juillet), les pharmacies du Nouveau-Brunswick ne pourront plus proposer de programmes de récompenses sur les achats liés aux ordonnances et les services pharmaceutiques.

Cette décision émane directement de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick. Il interdit à toutes les pharmacies de la province d’offrir des récompenses de type «fidélité», ce qui comprend les milles aériens, points, cadeaux, coupons, argent ou crédit en magasin. Cette mesure touche uniquement les achats et services rattachés aux prescriptions. Les programmes de fidélité pourront néanmoins continuer à être proposés pour les produits vendus en magasin ne nécessitant pas d’ordonnances.

L’Ordre des pharmaciens avait annoncé ses intentions lors de sa dernière assemblée générale annuelle. Les membres avaient alors voté en faveur de la suppression de ces incitatifs.

Le Nouveau-Brunswick devient du coup la septième province à choisir cette avenue. La mesure est déjà en vigueur en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.

«À mesure que notre rôle évolue, les organismes de réglementation sont de plus en plus nombreux à considérer que les incitations aux consommateurs pour les ordonnances et les services pharmaceutiques sont contraires à l’éthique de la profession et constituent un conflit d’intérêts», soutient Anastasia Shiamptanis, registraire de l’Ordre.

En d’autres mots, l’organisme estimait que les différents programmes de récompenses pouvaient potentiellement influencer les clients dans le choix de leur pharmacie.

«Les récompenses ne devraient pas être un facteur dans la décision d’un patient de choisir un fournisseur de soins de santé primaires comme un pharmacien», renchérit Adele Wallace, présidente de l’Ordre.

La modification réglementaire entre en vigueur le 13 juillet.

Les personnes qui souhaitent recevoir plus d’informations sur le changement réglementaire peuvent consulter la foire aux questions.