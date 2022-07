L’adrénaline dans le tapis au Parc provincial Sugarloaf

Le Parc provincial Sugarloaf s’apprête une fois de plus à accueillir les amateurs de descentes et de cross-country dans le cadre de son festival de vélo Adrénaline.

Et l’action promet d’être au rendez-vous pour cette édition qui, aux dires du directeur du parc, Greg Dion, risque fort de ressembler à celle des belles années du festival.

Si plusieurs organismes à saveur touristique ont eu la vie dure au cours des deux dernières années en raison de la pandémie de la COVID-19, ce n’est pas le cas du parc pour vélos du Sugarloaf où l’affluence n’a cessé de croître.

«Les gens se sont soudainement retrouvés avec très peu d’options pour leurs activités, pour leurs vacances. Ils se sont tournés vers ce qu’ils pouvaient faire, le plein air, et notamment le vélo, que ce soit pour la descente ou le cross-country. Et comme nous étions ouverts, on a connu un engouement. Les gens ont vu toutes les pistes incroyables qu’on a dans notre cour», indique M. Dion.

Et ce qui est bien selon lui, c’est que cet engouement ne s’est pas dissipé. Au contraire, les fins de semaine sont particulièrement achalandées dans le remonte-pente, ce qui augure bien pour les activités du Festival Adrénaline.

«Jusqu’à présent, la réponse des amateurs est excellente. Lorsque nous avons accueilli le Sommet du vélo de montagne en Atlantique, en juin dernier, on a même fracassé un record avec près de 350 personnes qui utilisaient notre parc en une seule et même journée. C’était incroyable, et ça n’a pas arrêté depuis», souligne M. Dion.

Avec la pandémie, l’événement a dû prendre une pause forcée en 2020, les frontières étant fermées et les déplacements déconseillés.

Néanmoins, l’événement a pu revenir l’an dernier, quoique dans une version un peu plus épurée. Cette année, les organisateurs planifient une reprise sans aucune restriction.

Sur les pistes, les amateurs de sensations fortes pourront s’inscrire dans l’une ou l’autre des catégories des courses au programme. D’ailleurs, celles de cross-country font partie du circuit provincial. Celles de descente sont également sanctionnées par Vélo NB.

Si le festival est surtout centré autour des courses de vélo, une place de choix a été faite pour les activités connexes.

«On a ajouté des éléments plus familiaux, comme une parade de vélo décoré pour enfants. On va également avoir des groupes de musique – dont les groupes Grimmer et La Patente – pour agrémenter la fin de semaine, mais aussi notre incontournable championnat mondial de la traversée de l’étang», dit en souriant le directeur du parc.

Cette traversée, rappelons-le, se veut une compétition amicale qui consiste à traverser (monter sur un vélo) l’étang du parc, roulant pour l’occasion sur d’étroites planches de bois flottant sur des pneumatiques. Un défi qui se termine plus souvent qu’autrement par la chute des participants dans l’étang.

Le Festival Adrénaline débute ce vendredi et se termine dimanche.