Le Carrousel de la GRC de passage à Edmundston

Le populaire Carrousel de la Gendarmerie royale du Canada était de passage le 10 juillet dernier à Edmundston.

Un bonne foule s’est rassemblée à l‘activité organisée par l’entremise de l’Association des pompiers d’Edmundston sur le terrain du Palladium de Saint-Jacques. Les petits comme les grands ont pu, pendant une quarantaine de minutes, observer les policiers à cheval effectuer diverses figures complexes et exercices chorégraphiés au son de la musique.

Les cavaliers vêtus de leur traditionnel uniforme rouge, ont exécuté, sur leurs montures, des figures telles que le trèfle à quatre feuilles, la charge de cavalerie, la moulin à vent et le dôme.

Selon la GRC, ces exercices exigent une grande maîtrise, beaucoup de synchronisme et une excellente coordination.

En quadrilles, le Carrousel de la GRC exécute un éventail de manœuvres équestres chorégraphiées et accompagnées de musique. Il se produit partout au Canada et à l’étranger de mai à octobre et donne une quarantaine de représentations par an.

Pendant sa tournée, le Carrousel recueille des fonds pour des œuvres de bienfaisance et des organismes sans but lucratif.

Notons que la première présentation publique documentée du Carrousel a eu lieu à Regina, en Saskatchewan, en 1901.

Habituellement, le Carrousel est composé de 32 policiers et de leur monture, en plus de l’officier responsable. En tournée, le Carrousel se rend dans toutes les provinces selon une rotation de quatre ans afin que les Canadiens partout au pays aient l’occasion de voir son spectacle.

La dernière tournée du Carrousel remonte à 2019, étant donné qu’en 2020 et 2021, la tournée a été annulée en raison de la pandémie de la COVID-19.