Plan pour la sécurité à Moncton: «Nous ne nous attaquons pas aux racines du problème»

L’administration de la Ville de Moncton a présenté au conseil municipal une option pour mettre en œuvre un plan d’action pour la sécurité, lors d’un comité plénier. La mairesse a admis que les mesures promises par la Municipalité s’attaquent à la surface des défis, non à leurs causes.

«C’est un bandage, ce n’est pas un remède. Nous ne nous attaquons pas aux racines du problème. Nous le gérons», a reconnu la mairesse de Moncton, Dawn Arnold, au sujet des actions qu’elle s’est engagée à prendre avec son administration, à la suite d’assemblées sur la sécurité.

La directrice des services communautaires, Katherine MacIntyre, a proposé plusieurs investissements municipaux: 683 911$ par an pour augmenter l’effectif d’agents communautaires; 10 000$ pour une communication additionnelle sur le ramassage de seringues usagées; 70 000$ pour un démontage des campements de fortune plus rapide (entre 24 et 72 heures); 40 000$ pour l’engagement d’un juriste au sujet de l’ajout de caméras de surveillances au centre-ville.

«Les ressources [financières] seraient prises des réserves en 2022 puis incluses dans les délibérations sur le budget de 2023», a précisé le directeur municipal, Marc Landry.

À noter que Mme MacIntyre a estimé que la Ville de Moncton fait déjà le nécessaire pour certaines mesures de son plan d’action pour la sécurité: s’abstenir d’appliquer les amendes aux commerces dont les paniers d’épicerie se retrouvent abandonnés, enlever les ordures au cœur du centre-ville, demander au CN d’améliorer la sécurité des couloirs ferroviaires.

Les conseillers municipaux ont préféré s’abstenir de voter sur la proposition de l’administration. Certains d’entre eux ont souhaité plus d’informations et plus d’options sur lesquelles débattre. Ils discuteront à nouveau du sujet lors de la prochaine réunion du conseil municipal, le 18 juillet.

Insatisfaction

Le conseiller Shawn Crossman a fait connaître son désaccord avec les mesures auxquelles s’est engagée la Ville de Moncton dans son plan d’action pour la sécurité.

«Je suis insatisfait. Le gouvernement fédéral a l’argent. Le gouvernement provincial a les services. Et les municipalités se retrouvent coincées avec la facture, a-t-il attaqué. Je ne peux pas soutenir ces mesures sans que les gens qui violent la propriété d’autrui obtiennent les services à long terme dont ils ont besoin pour sortir de l’itinérance.»

M. Crossman a affirmé que le sentiment d’insécurité à Moncton provenait de problèmes de dépendances et de santé mentale.

«Ajouter plus d’agents pour arrêter et déplacer les gens qui sont un danger pour la sécurité d’un coin de trottoir à un autre ne va pas leur prodiguer les services dont ils ont besoin», a-t-il martelé.

Le directeur de la Ville a fait valoir que les agents municipaux contactent des organismes sans but lucratif lorsqu’ils repèrent des gens qui ont besoin d’aide. Le conseiller municipal a répliqué que les capacités de ces associations sont très limitées.

«Nous plaidons fort auprès d’autres niveaux de gouvernement, a assuré Mme Arnold. J’ai rencontré le premier ministre il y a neuf semaines pour parler d’un refuge problématique de notre communauté, qui a besoin d’un plan opérationnel, d’une sécurité adaptée et d’une gamme appropriée de services. Nous attendons toujours des changements à ce propos.»

Des efforts électoralistes?

La mairesse de Moncton, Dawn Arnold, insiste sur la nécessité pour sa Ville d’augmenter la visibilité de la police et des agents communautaires depuis des assemblées sur la sécurité tenues en mai dans le secteur ouest de sa communauté.

«Nous avons vraiment entendu ça de la part des citoyens», a-t-elle expliqué pendant la dernière réunion du conseil municipal en comité plénier.

Les sciences sociales tendent cependant à montrer que l’augmentation de la visibilité policière est inefficace depuis au moins 1974, après la publication d’une expérience à Kansas City, aux États-Unis.

«C’est un énorme rapport, un classique des classiques», commente à son propos le professeur de criminologie à l’Université St. Thomas à Fredericton, Jean Sauvageau.

Cette étude a montré que la hausse ou la baisse des patrouilles préventives de routine n’avait pas d’effets sur le crime, la peur du crime chez les citoyens, les attitudes de la communauté envers la police, le temps de réponse des agents ou les accidents de la route.

«On croit d’office que la visibilité [des forces de l’ordre] réglerait beaucoup de problèmes. Il n’y a pas de données pour l’affirmer ou l’infirmer définitivement. Mais c’est une croyance qui semble basée sur une logique de premier niveau», précise M. Sauvageau.

Le professeur pointe que des études montrent même une augmentation du sentiment d’insécurité corrélée avec une visibilité accrue de la police.

«On sait que ce qui fonctionne, ce sont de bons services sociaux, qui comprennent des services de santé physique et mentale ainsi que des traitements contre les problèmes de drogue», indique M. Sauvageau.