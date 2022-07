Assurance-emploi: les étudiants déçus de leur rencontre avec le ministre

Les représentants des associations étudiantes néo-brunswickoises sont rentrés bredouilles de leur rencontre avec le ministre de l’Éducation postsecondaire. Ils se préparent désormais à manifester pour protester contre la fin abrupte du programme Connexion NB-AE qui permettait de recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant l’année universitaire.

Trois semaines après l’annonce surprise de la suppression du programme Connexion NB-AE, le ministre Trevor Holder recevait à Fredericton les présidents de la FÉÉCUM (Fédération des étudiantes et étudiants du Campus universitaire de Moncton) et de la University of New Brunswick Student Union. Ces représentants sont sortis de la réunion sans réussir à faire entendre leurs doléances.

Jean-Sébastien Léger, président de la FÉÉCUM, dénonce l’inaction, n’ayant pu obtenir aucun financement du gouvernement provincial pour aider celles et ceux qui comptaient sur les prestations pour financer leurs études.

«Aucune solution à court terme ou à long terme n’a été proposée. C’est décevant et même inquiétant à un mois et demi de la rentrée», déplore-t-il.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, le ministre Holder confirme que la décision d’abolir le programme fait suite à des demandes venues du secteur privé.

«Nous avons d’importantes pénuries de main-d’oeuvre dans cette province et les employeurs nous disaient que cette politique d’assurance-emploi affectait leur capacité à trouver des travailleurs. Dans les secteurs où les étudiants comblent souvent le manque de main-d’oeuvre, dans l’industrie de la restauration et des services par exemple, il devenait de plus en plus difficile de pourvoir les postes», déclare-t-il.

«Nous avons eu une discussion productive avec des groupes d’étudiants aujourd’hui et je leur ai clairement indiqué que le programme Connexion NB-AE ne reviendrait pas. Mais je m’engage à travailler avec eux pour voir ce que nous pouvons faire par la suite pour rendre les études plus abordables.»

Le gouvernement ne ferme pas la porte à un financement additionnel lors du prochain budget provincial. La FÉÉCUM a plutôt proposé le maintien du statu quo pendant un an ou une modification temporaire du programme des prêts et bourses. Sans succès.

Manifestations

La fédération étudiante invite désormais les mécontents à se faire entendre dans la rue. Des manifestations simultanées sont prévues vendredi à partir de 16h30 dans les centres-ville de Moncton, Fredericton et Saint-Jean.

La gronde étudiante ne faiblit pas, affirme Jean-Sébastien Léger, qui promet de continuer à proposer des pistes de solutions, citant l’exemple de la rémunération des stages.

«Le ministre nous démontre qu’il ne comprend pas, ou qu’il ne veut pas comprendre l’urgence de la situation et l’impact que l’annulation du programme a sur les personnes étudiantes et les familles du Nouveau-Brunswick. C’est inacceptable. Un gouvernement doit gouverner en pensant à l’avenir et cette décision l’hypothèque», lance-t-il.

«Je crois que les Néo-Brunswickois et les Néo-Brunswickoises reconnaissent l’importance de l’éducation postsecondaire et la nécessité d’y investir pour l’avenir de notre province. Nous allons nous faire entendre.»

De son côté, M. Holder suggère aux personnes étudiantes de se tourner vers les Services financiers pour étudiants et Travail NB pour obtenir des conseils.

«Il y a de nombreux programmes de subventions et de bourses disponibles dans cette province. J’encourage tout étudiant à postuler. Nous nous sommes rendu compte que tous les étudiants ne réalisent pas ce qui leur est accessible actuellement.»

S’inquiète-t-il de voir les inscriptions des universités et des collèges chuter à la rentrée?

«Nous n’avons pas vu d’augmentation des inscriptions pendant que ce programme était en place», répond le ministre, qui assure étudier la question de l’accessibilité des études pour les futures infirmières.

«Nous travaillons en ce moment avec les réseaux de santé pour trouver des moyens de permettre aux étudiants en sciences infirmières d’être rémunérés pendant leur formation pratique», avance-t-il.

En 2015, près de 70% des bacheliers du Nouveau-Brunswick avaient un emprunt de plus de 25 000$ à rembourser à l’obtention de leur diplôme.

Les maires de la Péninsule prennent position

Le Forum des maires de la Péninsule acadienne se porte à la défense des étudiants suite à la suppression du programme Connexion NB-AE.

Jules Haché, maire de Lamèque et président du Forum des maires de la Péninsule acadienne, s’inquiète des impacts de la décision du gouvernement Higgs sur les jeunes les plus précaires des régions rurales.

«Quoique nous comprenons que le programme Connexion NB-AE n’est pas conforme aux critères d’admissibilité à l’assurance-emploi, il est évident qu’un nombre important de jeunes ne se dirigeront pas vers les études postsecondaires faute de financement», écrit-il dans une lettre adressée au ministre Trevor Holder «Déjà privé du programme de gratuité scolaire pour les moins nantis et du programme de plafonnement de la dette, voilà que l’avenir de notre jeunesse est confronté à un sous-financement des études.»

M. Haché craint qu’une plus faible accessibilité des études ne compromette la formation de personnel qualifié dans les secteurs clefs qui manquent déjà de diplômés. Aussi appelle-t-il le ministre à prendre des mesures pour compenser le trou laissé dans les finances des étudiants.

«Les coûts rattachés aux études postsecondaires ont plus que doublé en raison des prix du logement et des déplacements. Le niveau d’endettement des étudiants postsecondaires est très préoccupant. Pour répondre aux besoins actuels et futurs d’une main-d’oeuvre qualifiée, il faut investir massivement dans la formation dès maintenant.»