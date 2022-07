Assurance-emploi: les maires de la Péninsule se portent à la défense des étudiants

Le Forum des maires de la Péninsule acadienne prend position sur le sujet brûlant de la suppression du programme Connexion NB-AE qui donnait aux étudiants la possibilité d’obtenir des prestations d’assurance-emploi pendant leurs études.

Jules Haché, maire de Lamèque et président du Forum des maires de la Péninsule acadienne, s’inquiète des impacts de la décision du gouvernement Higgs sur les jeunes les plus précaires des régions rurales.

«Quoique nous comprenons que le programme Connexion NB-AE n’est pas conforme aux critères d’admissibilité à l’assurance-emploi, il est évident qu’un nombre important de jeunes ne se dirigeront pas vers les études postsecondaires faute de financement», écrit-il dans une lettre adressée au ministre de l’Éducation postsecondaire, Trevor Holder

«Déjà privé du programme de gratuité scolaire pour les moins nantis et du programme de plafonnement de la dette, voilà que l’avenir de notre jeunesse est confronté à un sous-financement des études.»

M. Haché craint qu’une plus faible accessibilité des études ne compromette la formation de personnel qualifié dans les secteurs clefs qui manquent déjà de diplômés. Aussi appelle-t-il le ministre à prendre des mesures pour compenser le trou laissé dans les finances des étudiants.

«Les coûts rattachés aux études postsecondaires ont plus que doublé en raison des prix du logement et des déplacements. Le niveau d’endettement des étudiants postsecondaires est très préoccupant. Pour répondre aux besoins actuels et futurs d’une main-d’oeuvre qualifiée, il faut investir massivement dans la formation dès maintenant.»

Au cours des derniers jours, les associations d’étudiantes, les associations de professeurs, et les partis d’opposition sont montés au créneau tour à tour, et des appels à manifester vendredi soir dans les centres-ville de Moncton, Fredericton et Saint-Jean ont été lancés.

Une rencontre est prévue mercredi matin entre le ministre Holder et les représentants de la Fédération des étudiantes et étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) et de la University of New Brunswick Student Union.