Le 10e Dîner en blanc d’Edmundston revient sous sa forme habituelle

Affecté par la pandémie, le Dîner en blanc d’Edmundston est prêt à célébrer son 10e anniversaire en revenant à ses racines.

Au cours des deux dernières années, le Dîner en blanc s’était adapté au contexte pandémique en mettant l’accent sur l’organisation de plusieurs Dîners en blanc que les gens pouvaient tenir chez eux.

Maintenant que les restrictions sanitaires ont été levées, l’événement revient à sa formule habituelle, soit un repas d’envergure où tout le monde se rassemble dans un endroit qui demeure secret jusqu’au dernier moment.

Il aura lieu le vendredi 19 août.

Selon le co-président du Dîner en blanc d’Edmundston, Jim Rice, même si les deux dernières éditions ont permis d’offrir cette activité aux gens de la région, le retour à la normale est évidemment très bien accueilli.

«Ce qui a été plaisant est que Dîner en blanc international a reconnu les deux dernières années de l’événement, car on a quand même motivé les gens à participer autrement. Ça nous permet donc de compter la prochaine édition comme la 10e, ce qui fait que le timing est extraordinaire.»

Selon M. Rice, cette année d’anniversaire pour l’activité qui a vu le jour en 2012 promet de belles surprises aux convives.

«Il nous reste des choses à peaufiner, mais au-delà de tout ça, on s’attend à une bonne participation et à un beau 10e.»

Même s’il aimerait atteindre le nombre magique de 1000 participants, le co-président de l’événement estime que les organisateurs seraient bien heureux d’accueillir au moins 750 personnes. Notons que le Dîner en blanc s’est approché de ce nombre de participants par le passé.

«Il y a déjà un engouement alors que nous venons de lancer la phase 1 des inscriptions. La liste d’attente s’est agrandie. Les gens sont enthousiastes à l’idée de recommencer l’événement.»

«On serait vraiment heureux de se rendre à 1000. On sent un regain.»

M. Rice reconnaît que certaines personnes seraient tentées de continuer dans la même veine qu’au cours des deux dernières années. Il croit toutefois que d’autres personnes qui ont vécu leurs premières expériences d’un Dîner en blanc, en 2020 ou en 2021, pourraient avoir été convaincues de prendre part à une édition traditionnelle.

«Ce n’est pas le même trip avec le lieu secret et tout ce qui entoure l’événement, les préparatifs, les décors, l’ambiance, etc. On peut faire un petit décor à la maison, mais ce ne sera vraiment pas la même expérience que si tu participes à cet événement en compagnie de 700 ou 800 personnes.»

«On espère que les gens ont repris le goût et qu’ils viennent voir ce que l’on a préparé pour la 10e édition.»

Les dîners précédents ont été présentés à divers endroits d’Edmundston comme à l’Hôtel-de–Ville, au campus de l’Université de Moncton, à la Cathédrale de l’Immaculée Conception, ou au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick.

Même si plusieurs endroits de la ville ont été visités au cours des neuf années précédentes, Jim Rice assure que les organisateurs ne manquent pas d’idées de lieux pouvant accueillir l’événement.

«Edmundston nous cache plein de petits lieux. Des fois on doit bloquer des accès et déranger un peu, mais on a une bonne coopération de la Ville d’Edmundston qui nous permet d’avoir accès à ces endroits.»

Pour avoir la chance de participer à cette expérience, les gens peuvent s’inscrire en visitant le site web edmundston.dinerenblanc.com et en cliquant sur «Inscription».

Quelques règles

Afin de préserver la tradition, les invités de Dîner en Blanc doivent observer certaines règles: