Le 48e Festival de la tourbe s’annonce chargé!

Dès dimanche, Lamèque vibrera au rythme du 48e Festival provincial de la Tourbe.

L’industrie de la tourbe est l’une des plus importantes du Nouveau-Brunswick. Pour rendre hommage aux travailleurs de ce milieu, le Festival provincial de la Tourbe de Lamèque a été créé il y a 50 ans.

La pandémie de COVID-19 a cependant reporté la 48e édition jusqu’en 2022, année du demi-siècle de l’événement.

«Si on n’avait pas eu la pandémie, on aurait fêté nos 50 ans cette année», fait valoir Carole Beaudin, la présidente de l’événement.

Le festival propose encore une fois cette année de nombreuses activités, à commencer par la soirée d’ouverture dimanche animée par l’humoriste de McKendrick Luc Leblanc – avec en première partie l’humoriste de Shippagan, Anabelle Hébert.

Il y aura aussi le 21 juillet une soirée country mettant en vedette le trio de chanteurs acadiens Hert, Rhéal et Laurie LeBlanc.

Il y aura aussi un party des Tourbières le 23 juillet avec le groupe québécois Karma Kameleons, qui rend hommage à la musique des années 1980, et le groupe local A Race Called Man, composé de Jean-Hubert Ward, Eric Crapaud Lanteigne et Rémi Guignard.

«Cette année, je pense que notre brochette d’artistes touche plusieurs régions. C’est vraiment une belle chose de voir ça», ajoute Carole Beaudin.

Parmi les autres activités, notons plusieurs rallyes pour les familles, dont un à bonbon et un tropical le 18 juillet et un à bateaux le 23 juillet. La programmation comprend également des jeux pour enfants, des tournois de jeux comme le poker ou le washer, ainsi que des nombreux repas, le plus important étant le méchoui qui aura lieu le 20 juillet.

Le festival projettera à deux reprises un documentaire sur les tourbières réalisé par le réalisateur originaire de Lamèque Pat Gauvin. Le but étant là aussi de sensibiliser le public à l’importance de cette ressource pour la province.

La programmation complète est disponible sur le site web du festival.