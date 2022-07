Le Nouveau-Brunswick demeure la province avec le plus faible revenu médian

Avec un revenu familial médian de 62 000$ en 2020, le Nouveau-Brunswick se maintient en queue de peloton des provinces. C’est ce que nous apprennent les plus récentes données du recensement publiées par Statistique Canada.

Le revenu médian est le montant du revenu qui divise une population en deux groupes égaux: 50% des ménages gagnent plus et 50% des ménages gagnent moins. Au Nouveau-Brunswick, il a progressé de 9,2% entre 2015 et 2020 pour atteindre 62 000$.

Cette hausse s’est faite à un rythme légèrement plus lent que dans l’ensemble du pays, où il a augmenté de 9,8% en cinq ans, et atteint désormais 73 000$.

Le revenu médian est légèrement plus élevé que dans la province en Nouvelle-Écosse (62 400$), à l’Île-du-Prince-Édouard (64 000$) et Terre-Neuve-et-Labrador (63 200$), bien plus élevé en Alberta (83 000$) ou en Colombie-Britannique (76 000$). Il a toutefois baissé en Alberta (-4,6%) et à Terre-Neuve-et-Labrador (-1,3%) de 2015 à 2020, alors que la Saskatchewan (+2,8%) a enregistré la plus faible croissance parmi les provinces, en raison des faibles prix du pétrole pendant cette période. Dans l’ensemble, 11,1% des Canadiens se trouvaient dans une situation de faible revenu en 2020 (26 503 $ pour un ménage composé d’une seule personne). Cela représente une baisse comparativement au taux de 14,4% observé en 2015, mais le pourcentage augmente chez les 65 ans et plus. Cette proportion est plus importante au Nouveau-Brunswick où 14,2% des citoyens sont dans une situation de faible revenu (contre 17,3% en 2015)

Cela masque des disparités régionales. Dans certaines régions de la province, notamment dans quelques zones du Restigouche, du comté de Kent et de la Péninsule acadienne, le pourcentage de la population sous la mesure de faible revenu dépasse les 20%. À l’inverse, les zones où ce pourcentage est inférieur à 10% se situent toutes dans le sud du Nouveau-Brunswick.

Notons également que Saint-Jean et Moncton se trouvaient respectivement à la quatrième et à la cinquième place des régions métropolitaines où le taux de faible revenu était plus élevé.

L’inégalité des revenus s’est réduite dans l’ensemble des provinces et des territoires. Elle demeure la plus élevée au Nunavut, mais c’est au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard qu’elle est la plus faible.

Progression du niveau de vie des urbains et des familles avec enfants

De 2015 à 2020, les familles ayant des enfants ont connu une plus forte croissance de leur revenu après impôt que les autres types de familles, en raison des transferts gouvernementaux comme l’allocation canadienne pour enfants.

Pour les couples ayant des enfants, le revenu médian après impôt a augmenté de 10,5%, comparativement à une hausse de 6,8% observée pour les couples sans enfant.

Autre enseignement du dernier recensement: la croissance du revenu est plus forte dans les grands centres urbains, surtout dans les centres-villes

Les personnes qui se trouvent au bas de l’échelle des revenus et les Canadiens âgés de 65 ans et plus ont été touchés d’une façon disproportionnée par la pandémie. Les revenus médians ont baissé d’environ le quart dans le secteur des services d’hébergement et de restauration et dans le secteur des arts, des spectacles et des loisirs de 2019 à 2020, tandis qu’ils ont fortement augmenté dans les secteurs mieux rémunérés, comme la finance et les assurances; les administrations publiques.

Bien que moins de Canadiens aient reçu un revenu d’emploi pendant la pandémie, les pertes d’emplois ont été en partie compensées par les prestations liées à la COVID-19, car environ les deux tiers des adultes canadiens ont reçu des paiements des programmes de soutien.

La pandémie et les programmes d’aide mis en place par les administrations publiques partout au Canada ont donc eu une grande incidence sur le profil de revenus des Canadiens en 2020.

C’est pourquoi les experts de Statistique Canada notent qu’il est difficile de tirer des enseignements à long terme de ces données qui devraient être considérées comme un instantané du moment.