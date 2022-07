Restigouche: le programme de transport communautaire prend une pause

Les personnes qui utilisent le service de transport communautaire au Restigouche pour leurs déplacements doivent se tourner vers une autre solution depuis quelques semaines.

Et elles devront probablement attendre septembre avant que le service ne soit remis en place.

C’est ce que confirme Chantal Bernard, agente de développement du Réseau d’inclusion communautaire du Restigouche, organisme qui chapeaute ce programme.

Mme Bernard explique avoir mis le service de transport en pause en juillet et en août puisque son organisation est actuellement au beau milieu d’une période de transition.

«D’ici quelques semaines, nous serons en effet intégrés à la Commission de services régionaux du Restigouche. Comme il y a plusieurs détails à régler, on a décidé de mettre le programme de côté pendant la période estivale», explique-t-elle.

Le service de transport communautaire consiste à faire appel à une équipe de bénévoles pour offrir un transport à des personnes en manque d’autonomie, comme des personnes âgées, à faible revenu, des mères monoparentales ou encore des étudiants.

Selon Mme Bernard, il n’est nullement question à ce moment-ci de mettre fin à ce programme.

«On est en processus de réviser et reformuler tous nos programmes ainsi que notre équipe même. Cela dit, l’objectif est vraiment de le remettre en place rapidement, car on sait à quel point il est apprécié et utilisé par la population», ajoute-t-elle.

Jusqu’à la reprise du programme, les clients devront se rabattre sur leur famille, leurs amis, ou encore les services existants dans la communauté.

Selon Mme Bernard, le ministère du Développement social aurait par ailleurs convenu de rembourser une partie des dépenses de taxis. Cette formule n’est toutefois pas automatique.

«C’est du cas par cas et mieux vaut vérifier avec le ministère au préalable», précise-t-elle.

Un autre programme offert par le Réseau d’inclusion et apprécié du public a fait relâche cet été, soit celui d’aide alimentaire Pensez frais. Il s’agit d’une initiative qui fait la promotion de l’achat de fruits et légumes frais à bas prix, question de soulager quelque peu le portefeuille des consommateurs tout en faisant contrepoids à la malbouffe.

Dans le contexte de l’augmentation du coût du panier d’épicerie, ce programme inclusif (qui s’adresse donc à toute la population) était particulièrement séduisant.

Selon Mme Bernard, ce programme devrait également revenir en septembre.