Rogersville: une ancienne école délabrée est jugée dangereuse

L’ancienne école W.-F. Boisvert, à Rogersville, est jugée inesthétique et dangereuse par la municipalité, qui demande au gouvernement de la démolir. Des actes de vandalisme ont été constatés dans l’école délabrée.

L’école W.-F.-Boisvert posait déjà problème avant qu’elle ferme en 2018. Son toit coulait et il y avait des pannes prolongées de son système de chauffage.

Même si les jeunes fréquentent maintenant l’école l’Étoile de l’Acadie, qui se trouve à proximité, l’ancien bâtiment est toujours un problème pour les environs, selon la mairesse de Rogersville, Pierrette Robichaud.

«Il y a eu du vandalisme, beaucoup de vandalisme à l’intérieur. Le ministère est venu et a fermé les portes de façon plus sécuritaire mais il y a encore eu du vandalisme la semaine dernière. Toilettes cassées, évier cassé, portes arrachées, ils ont même mis le feu à une chaise dans le gymnase», dit la mairesse.

«Ça fait trois ans qu’on essaie d’avoir des réponses de la province et ils nous disent qu’ils vont la vendre, mais ça non plus, ça n’avance pas.»

La municipalité elle-même n’aurait pas les moyens de démolir la structure, selon elle. Lorsqu’elle a fermé ses portes, la municipalité a appris que la structure contient de l’amiante.

Pierrette Robichaud craint que le terrain ne soit vendu à un acheteur qui laisserait encore le bâtiment se détériorer.

De plus, la municipalité perdrait aussi son terrain de balle-molle, qui se trouve sur le terrain de l’ancienne école.

La mairesse veut plutôt que la province démolisse l’ancien bâtiment et qu’elle fasse don du terrain à la municipalité.

«Il y a des gens qui seraient intéressés à y créer une coopérative de logements abordables», dit-elle.

L’école W.-F.-Boisvert-a fermé ses portes en 2018. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau Il y a eu du vandalisme à l’intérieur de l’ancienne école délabrée, selon la mairesse Pierrette Robichaud. – Gracieuseté: Kevin Arseneau

L’ancienne école est dans le même état depuis plusieurs années et cause des problèmes pour le voisinage, selon le député Kevin Arseneau, qui a exhorté le gouvernement à agir sur Twitter.

«C’est un problème récurrent. C’est certain que les citoyens se plaignent de lieux inesthétiques et dangereux. Les voisins de cet établissement-là se plaignent aussi. L’herbe n’est pas coupée, ça a l’air délabré», dit-il.

Il fait valoir que le bâtiment se situe à proximité de plusieurs résidences, d’une école et d’un lieu patrimonial, le monument national Notre-Dame de l’Assomption.

Eva Doucet, qui habite non loin de l’école, affirme qu’elle a demandé à la municipalité de faire pression sur le gouvernement provincial pour que la pelouse de la cour d’école soit entretenue l’an dernier. La pelouse n’a pas été tondue depuis ce temps-là, selon elle.

«On trouve que ça regarde mal sur la rue du monument, on trouve que ça regarde mal pour nos propriétés», dit-elle.

L’ancien député Bertrand LeBlanc, qui habite aussi dans les environs, affirme que des jeunes font souvent la course à moto ou en voiture sur le terrain de l’école.

«On a des feux de camp dans le gymnase, on a toutes sortes d’activités qui ne sont peut-être pas tout à fait catholiques là-dedans, et le voisinage aimerait que l’école soit démolie», dit-il.

«Ça ne regarde pas bien, mais ça ne nous dérange pas plus que ça. Je ne sais pas ce qu’ils vont faire avec», dit une autre résidente du voisinage, Yvonne Henri.

Une porte-parole du ministère des Transports et de l’Infrastructure, Alycia Bartlett, affirme que le gouvernement cherche à se départir de la propriété.

«Le ministère des Transports et de l’Infrastructure est en train de chercher une autorisation gouvernementale pour se débarrasser de cette propriété, conformément aux exigences législatives de la Loi sur les travaux publics. Le ministère tenterait d’abord de vendre la propriété avant d’investir dans une démolition.»