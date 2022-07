Tracadie veut cuisiner la plus grosse croustade aux camerise au monde

Le Club Richelieu de Tracadie espère battre un nouveau record culinaire en préparant la plus grosse croustade aux camerises au monde.

Dans le cadre de l’événement Ruée vers l’art qui aura lieu le dimanche 31 juillet à Tracadie, le Club Richelieu divertira et nourrira le public en fabriquant une gigantesque croustade aux camerises qui pourrait battre le record du monde.

Ce sera la quatrième fois qu’un dessert de cette taille sera cuisiné par l’organisme. Il était déjà entré dans le Livre Guinness des records en 2016 avec la plus grosse croustade aux bleuets qui pesait 498 kg, confectionnée dans le cadre de l’Aquafête de cette année-là. les Richelieu ont poursuivi en 2017 et en 2018 avec respectivement une croustade aux fraises et une aux pommes.

Cette année, ce sera au tour de la camerise, un produit local assez méconnu.

«Les gens savent que ça existe, c’est plus difficile de s’approvisionner et d’en trouver dans des marchés, affirme le membre du comité organisateur Jean-Marie Boudreau. C’est plus dispendieux, mais si on peut vous faire goûter à une belle croustade à la camerise, ça peut peut-être ouvrir le marché pour des entreprises locales.»

Les membres de l’organisme ont toujours voulu mettre en avant des produits locaux dans leurs croustades. La camerise sera aussi accompagnée de rhubarbe.

Les 1000 livres de fruits seront fournis par Paul Laplante de Camerise Laplante à Lamèque. Le club sera aussi aidé par MQM Quality Manufacturing Ltd, qui avait déjà fourni le four gigantesque qui a servi en 2016 et qui sera encore utilisé cette année.

La conception du dessert sera accompagnée d’une levée de fonds et sera un moyen de célébrer les 50 ans du Club Richelieu de Tracadie.

L’organisme soutient la francophonie, la fraternité entre ses membres ainsi que le soutien financier aux jeunes pour l’organisation et la participation à des activités sociales, culturelles ou sportives.